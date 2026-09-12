As 24 séries mais esperadas que chegam ao streaming até o fim de 2026

Séries de 2026: de "Harry Potter" a "American Horror Story", confira as séries que chegam aos streamings brasileiros até o fim do ano (Divulgação/Netflix)
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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 04h01.
O segundo semestre de 2026 ainda reserva uma sequência de grandes estreias para quem acompanha séries. Entre novas temporadas, derivados de franquias conhecidas e adaptações de livros, os principais streamings concentram títulos capazes de movimentar o público até dezembro.
A Variety selecionou dezenas de séries aguardadas para a temporada de outono nos Estados Unidos. Entre elas, escolhemos 20 produções que merecem atenção e que têm estreia prevista ou confirmada no Brasil até o fim de 2026. Confira:
Onde assistir: Apple TV
Estreia no Brasil: 16 de setembro
Gary Oldman retorna como Jackson Lamb na sexta temporada da premiada série de espionagem. A nova fase coloca os agentes da Slough House diante de novos problemas, enquanto antigos inimigos voltam ao radar. A Apple confirma a estreia brasileira para 16 de setembro.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 16 de setembro
Maria Sten ganha sua própria série como Frances Neagley, personagem apresentada em "Reacher". A investigação começa depois da morte suspeita de um antigo amigo e amplia o universo da franquia.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 17 de setembro
Ryan Murphy retorna com uma nova temporada da antologia criminal. Desta vez, a história acompanha Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta em 1892.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 17 de setembro
A animação retorna com novos episódios ambientados no universo de Hawkins. A produção expande a mitologia de "Stranger Things" enquanto apresenta uma nova aventura sobrenatural.
Onde assistir: Disney+
Estreia no Brasil: 19 de setembro
O spin-off de "Outlander" retorna com novas histórias envolvendo os pais de Jamie Fraser e Claire Beauchamp, em diferentes períodos históricos. O Disney+ confirmou a chegada brasileira em 19 de setembro.
Onde assistir: Apple TV
Estreia no Brasil: 23 de setembro
Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam versões fictícias de si mesmos na nova comédia da Apple TV. A história começa quando os dois amigos descobrem um segredo de família que pode indicar que, na verdade, são irmãos. A primeira temporada terá oito episódios, com os dois primeiros lançados em 23 de setembro e os demais semanalmente.
Onde assistir: Disney+
Estreia no Brasil: 24 de setembro
Ryan Murphy reúne novamente nomes importantes da antologia, incluindo Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates e Emma Roberts. A temporada estreia com três episódios.
Onde assistir: Disney+
Estreia no Brasil: 25 de setembro
Shemar Moore retorna como Daniel "Hondo" Harrelson no derivado de "S.W.A.T.". A história acompanha Hondo depois da aposentadoria, quando ele é chamado para liderar uma nova equipe formada por jovens agentes. A produção estreia no Brasil pelo Disney+ em 25 de setembro.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 1º de outubro
Florence Pugh protagoniza a nova adaptação do clássico de John Steinbeck. A minissérie acompanha Cathy Ames e a rivalidade entre dois irmãos ao longo de duas gerações.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 7 de outubro
Mike Flanagan transforma o clássico de Stephen King em uma série de oito episódios. Summer H. Howell interpreta Carrie White na produção, que chega completa ao Prime Video.
Onde assistir: Disney+
Estreia no Brasil: 14 de outubro
Paul Bettany retorna como Visão na nova produção da Marvel. Escondido daqueles que querem transformá-lo em arma, o personagem tenta descobrir seu verdadeiro propósito enquanto enfrenta uma ameaça ligada ao seu passado.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 15 de outubro
Keri Russell volta como Kate Wyler depois do explosivo encerramento da terceira temporada. A nova fase retoma imediatamente os acontecimentos do final anterior e aumenta a tensão política envolvendo a diplomata.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 21 de outubro
Chris Pratt retorna como James Reece na continuação da série de ação. A nova temporada adapta "True Believer", segundo livro da saga de Jack Carr, e coloca o protagonista diante de uma conspiração internacional envolvendo a CIA.
Onde assistir: HBO Max
Estreia no Brasil: 1º de novembro
A produção da HBO retorna para continuar os conflitos entre as famílias da elite nova-iorquina durante a chamada Era Dourada. A quarta temporada está entre os dramas destacados na programação de outono.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 27 de outubro
A série documental em três partes revisita a vida e a carreira de Matthew Perry, conhecido mundialmente pelo papel de Chandler Bing em "Friends". A produção reúne depoimentos inéditos de pessoas próximas ao ator e chega à Netflix em 27 de outubro.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 4 de novembro
A série dramatiza a trajetória de Muhammad Ali, interpretado por Jaalen Best. A produção acompanha diferentes fases da vida do boxeador, incluindo sua carreira, relacionamentos e os acontecimentos que ajudaram a construir sua imagem pública. A estreia está marcada para 4 de novembro no Prime Video.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 5 de novembro
Keira Knightley retorna como Helen Webb na segunda temporada do thriller de espionagem. A nova fase continua a história da espiã que leva uma vida dupla enquanto trabalha para uma organização secreta em Londres.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 11 de novembro
A série retorna à Segunda Era da Terra-média para continuar a história de Galadriel, Sauron e dos demais personagens. O Prime Video já lista a terceira temporada em seu catálogo, embora a data exata de lançamento ainda esteja indicada apenas como "em breve".
Onde assistir: Paramount+
Estreia no Brasil: 20 de novembro
A série vencedora do Emmy chega à sua temporada final com o desfecho da história das sobreviventes do acidente aéreo. A nova fase avança entre os acontecimentos do passado e do presente enquanto o grupo enfrenta as consequências dos segredos revelados ao longo da trama.
Onde assistir: Prime Video
Estreia no Brasil: 25 de novembro
Ambientada 50 anos depois dos acontecimentos de "Blade Runner 2049", a série acompanha Cora, uma fugitiva que assume a identidade de uma Blade Runner. Michelle Yeoh e Hunter Schafer estrelam a produção, que terá oito episódios lançados de uma vez no Prime Video.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 26 de novembro
A série baseada no livro de May Cobb retorna para uma segunda temporada com novos conflitos entre as personagens e uma história que amplia o universo apresentado no primeiro ano.
Onde assistir: Disney+
Estreia no Brasil: 8 de dezembro
Charles, Oliver e Mabel deixam Nova York pela primeira vez e viajam para Londres para investigar um novo mistério. A sexta temporada da série estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estreia em 8 de dezembro no Disney+.
Onde assistir: Netflix
Estreia no Brasil: 24 de dezembro
Lily Collins retorna para a temporada final da comédia. Emily passa por novos destinos europeus antes de retornar a Paris para encerrar sua trajetória na série.
Onde assistir: HBO Max
Estreia no Brasil: 25 de dezembro
A nova adaptação dos livros de J.K. Rowling é um dos maiores lançamentos do fim do ano. A série terá Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley, começando novamente a história de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".