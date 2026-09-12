As 24 séries mais esperadas que chegam ao streaming até o fim de 2026

O segundo semestre de 2026 ainda reserva uma sequência de grandes estreias para quem acompanha séries. Entre novas temporadas, derivados de franquias conhecidas e adaptações de livros, os principais streamings concentram títulos capazes de movimentar o público até dezembro.

A Variety selecionou dezenas de séries aguardadas para a temporada de outono nos Estados Unidos. Entre elas, escolhemos 20 produções que merecem atenção e que têm estreia prevista ou confirmada no Brasil até o fim de 2026. Confira:

20 séries para acompanhar até dezembro

'Slow Horses' – 6ª temporada

Onde assistir: Apple TV

Estreia no Brasil: 16 de setembro

Gary Oldman retorna como Jackson Lamb na sexta temporada da premiada série de espionagem. A nova fase coloca os agentes da Slough House diante de novos problemas, enquanto antigos inimigos voltam ao radar. A Apple confirma a estreia brasileira para 16 de setembro.

'Neagley: Detetive Particular'

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 16 de setembro

Maria Sten ganha sua própria série como Frances Neagley, personagem apresentada em "Reacher". A investigação começa depois da morte suspeita de um antigo amigo e amplia o universo da franquia.

'Monstro: A História de Lizzie Borden'

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 17 de setembro

Ryan Murphy retorna com uma nova temporada da antologia criminal. Desta vez, a história acompanha Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta em 1892.

'Stranger Things: Histórias de 85' – 2ª temporada

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 17 de setembro

A animação retorna com novos episódios ambientados no universo de Hawkins. A produção expande a mitologia de "Stranger Things" enquanto apresenta uma nova aventura sobrenatural.

'Outlander: Sangue do Meu Sangue' – 2ª temporada

Onde assistir: Disney+

Estreia no Brasil: 19 de setembro

O spin-off de "Outlander" retorna com novas histórias envolvendo os pais de Jamie Fraser e Claire Beauchamp, em diferentes períodos históricos. O Disney+ confirmou a chegada brasileira em 19 de setembro.

'Brothers'

Onde assistir: Apple TV

Estreia no Brasil: 23 de setembro

Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam versões fictícias de si mesmos na nova comédia da Apple TV. A história começa quando os dois amigos descobrem um segredo de família que pode indicar que, na verdade, são irmãos. A primeira temporada terá oito episódios, com os dois primeiros lançados em 23 de setembro e os demais semanalmente.

'American Horror Story' – 13ª temporada

Onde assistir: Disney+

Estreia no Brasil: 24 de setembro

Ryan Murphy reúne novamente nomes importantes da antologia, incluindo Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates e Emma Roberts. A temporada estreia com três episódios.

'S.W.A.T. Exiles'

Onde assistir: Disney+

Estreia no Brasil: 25 de setembro

Shemar Moore retorna como Daniel "Hondo" Harrelson no derivado de "S.W.A.T.". A história acompanha Hondo depois da aposentadoria, quando ele é chamado para liderar uma nova equipe formada por jovens agentes. A produção estreia no Brasil pelo Disney+ em 25 de setembro.

'A Leste do Paraíso'

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 1º de outubro

Florence Pugh protagoniza a nova adaptação do clássico de John Steinbeck. A minissérie acompanha Cathy Ames e a rivalidade entre dois irmãos ao longo de duas gerações.

'Carrie: A Estranha'

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 7 de outubro

Mike Flanagan transforma o clássico de Stephen King em uma série de oito episódios. Summer H. Howell interpreta Carrie White na produção, que chega completa ao Prime Video.

'VisionQuest'

Onde assistir: Disney+

Estreia no Brasil: 14 de outubro

Paul Bettany retorna como Visão na nova produção da Marvel. Escondido daqueles que querem transformá-lo em arma, o personagem tenta descobrir seu verdadeiro propósito enquanto enfrenta uma ameaça ligada ao seu passado.

'A Diplomata' – 4ª temporada

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 15 de outubro

Keri Russell volta como Kate Wyler depois do explosivo encerramento da terceira temporada. A nova fase retoma imediatamente os acontecimentos do final anterior e aumenta a tensão política envolvendo a diplomata.

'A Lista Terminal' – 2ª temporada

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 21 de outubro

Chris Pratt retorna como James Reece na continuação da série de ação. A nova temporada adapta "True Believer", segundo livro da saga de Jack Carr, e coloca o protagonista diante de uma conspiração internacional envolvendo a CIA.

'A Idade Dourada' – 4ª temporada

Onde assistir: HBO Max

Estreia no Brasil: 1º de novembro

A produção da HBO retorna para continuar os conflitos entre as famílias da elite nova-iorquina durante a chamada Era Dourada. A quarta temporada está entre os dramas destacados na programação de outono.

'Aquele sobre Matthew Perry'

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 27 de outubro

A série documental em três partes revisita a vida e a carreira de Matthew Perry, conhecido mundialmente pelo papel de Chandler Bing em "Friends". A produção reúne depoimentos inéditos de pessoas próximas ao ator e chega à Netflix em 27 de outubro.

'The Greatest'

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 4 de novembro

A série dramatiza a trajetória de Muhammad Ali, interpretado por Jaalen Best. A produção acompanha diferentes fases da vida do boxeador, incluindo sua carreira, relacionamentos e os acontecimentos que ajudaram a construir sua imagem pública. A estreia está marcada para 4 de novembro no Prime Video.

'Black Doves' – 2ª temporada

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 5 de novembro

Keira Knightley retorna como Helen Webb na segunda temporada do thriller de espionagem. A nova fase continua a história da espiã que leva uma vida dupla enquanto trabalha para uma organização secreta em Londres.

'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' – 3ª temporada

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 11 de novembro

A série retorna à Segunda Era da Terra-média para continuar a história de Galadriel, Sauron e dos demais personagens. O Prime Video já lista a terceira temporada em seu catálogo, embora a data exata de lançamento ainda esteja indicada apenas como "em breve".

'Yellowjackets' – 4ª temporada

Onde assistir: Paramount+

Estreia no Brasil: 20 de novembro

A série vencedora do Emmy chega à sua temporada final com o desfecho da história das sobreviventes do acidente aéreo. A nova fase avança entre os acontecimentos do passado e do presente enquanto o grupo enfrenta as consequências dos segredos revelados ao longo da trama.

'Blade Runner 2099'

Onde assistir: Prime Video

Estreia no Brasil: 25 de novembro

Ambientada 50 anos depois dos acontecimentos de "Blade Runner 2049", a série acompanha Cora, uma fugitiva que assume a identidade de uma Blade Runner. Michelle Yeoh e Hunter Schafer estrelam a produção, que terá oito episódios lançados de uma vez no Prime Video.

'Casadas e Caçadoras' – 2ª temporada

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 26 de novembro

A série baseada no livro de May Cobb retorna para uma segunda temporada com novos conflitos entre as personagens e uma história que amplia o universo apresentado no primeiro ano.

'Only Murders in the Building' – 6ª temporada

Onde assistir: Disney+

Estreia no Brasil: 8 de dezembro

Charles, Oliver e Mabel deixam Nova York pela primeira vez e viajam para Londres para investigar um novo mistério. A sexta temporada da série estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estreia em 8 de dezembro no Disney+.

'Emily em Paris' – 6ª temporada

Onde assistir: Netflix

Estreia no Brasil: 24 de dezembro

Lily Collins retorna para a temporada final da comédia. Emily passa por novos destinos europeus antes de retornar a Paris para encerrar sua trajetória na série.

'Harry Potter'

Onde assistir: HBO Max

Estreia no Brasil: 25 de dezembro

A nova adaptação dos livros de J.K. Rowling é um dos maiores lançamentos do fim do ano. A série terá Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley, começando novamente a história de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".