Tudo o que se sabe sobre a nova série 'Carrie', adaptação da Prime Video

Quase 50 anos após chegar aos cinemas e se tornar um dos maiores clássicos do terror, "Carrie" ganhará sua primeira adaptação para a televisão. O Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 13, as primeiras imagens oficiais da série.

A adaptação é criada por Mike Flanagan, responsável por produções como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite", além de revelar novos detalhes sobre a trama, o elenco e a produção.

A série traz à televisão pela primeira vez o romance de estreia de Stephen King e promete atualizar a história para os dias atuais, incorporando elementos como redes sociais e cyberbullying, sem abandonar os poderes telecinéticos que transformaram Carrie White em um dos personagens mais marcantes da literatura de horror.

Qual será a história da nova série de "Carrie"?

A produção é descrita pelo Prime Video como uma reinvenção contemporânea do romance publicado por Stephen King em 1974.

Na nova versão, Carrie White continua sendo uma adolescente deslocada, que passou a vida praticamente isolada dentro de casa ao lado da mãe, Margaret, extremamente controladora e protetora.

A história começa a mudar após a morte repentina de seu pai. Obrigada a enfrentar o ambiente hostil do ensino médio, Carrie passa a lidar com um escândalo de bullying que se espalha pelas redes sociais, além da pressão e da crueldade típicas da adolescência contemporânea.

Ao mesmo tempo, ela começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos, que se intensificam conforme sua adolescência avança.

Segundo o Prime Video, os oito episódios expandem a narrativa original ao aprofundar os personagens e mostrar como pequenas decisões do cotidiano conduzem aos acontecimentos que culminam na noite que mudou para sempre a história de Carrie.

Quem faz parte do elenco?

A protagonista será interpretada por Summer Howell, escolhida para o papel após um processo de seleção que reuniu mais de mil atores.

O elenco principal também reúne:

Samantha Sloyan como Margaret White;

como Margaret White; Siena Agudong como Sue Snell;

como Sue Snell; Alison Thornton como Chris Hargensen;

como Chris Hargensen; Joel Oulette como Tommy Ross;

como Tommy Ross; Josie Tota como Tina;

como Tina; Arthur Conti como Billy;

como Billy; Thalia Dudek como Emaline;

como Emaline; Amber Midthunder como Miss Desjardin;

como Miss Desjardin; Matthew Lillard como o diretor Grayle.

Mike Flanagan lidera a adaptação

A série terá Mike Flanagan como showrunner, roteirista, produtor executivo e diretor de quatro episódios.

Nos últimos anos, Flanagan consolidou seu nome como um dos principais criadores do terror contemporâneo graças a séries como "A Maldição da Residência Hill", "Missa da Meia-Noite" e A Queda da Casa de Usher, além de adaptações de obras de Stephen King, como "Doutor Sono", sequência do clássico "O Iluminado", e "Jogo Perigoso".

O próprio Stephen King participa da produção como produtor executivo da nova adaptação.

Quando estreia "Carrie"?

O Prime Video confirmou que "Carrie" estreia no segundo semestre de 2026 em mais de 240 países e territórios, mas ainda não anunciou uma data específica de lançamento.

O legado do clássico de Stephen King

"Carrie" foi o primeiro romance publicado por Stephen King, em 1974, dando início à carreira de um dos escritores mais influentes da literatura contemporânea. Desde então, seus livros venderam mais de 350 milhões de exemplares em todo o mundo e foram traduzidos para mais de 35 idiomas.

A primeira adaptação para o cinema chegou em 1976, dirigida por Brian De Palma e estrelada por Sissy Spacek. Produzido com um orçamento inferior a US$ 2 milhões, o filme arrecadou mais de US$ 30 milhões nas bilheterias e passou a ser frequentemente citado como um dos maiores clássicos da história do cinema de terror.