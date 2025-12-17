Aeroporto Muhammad Ali é um dos campeões em transporte de carga; veja top 5

Enquanto os aeroportos de Atlanta e Dubai são os que mais recebem passageiros, os terminais com maior volume de transporte de carga são bem diferentes.

Os dados são do Conselho Internacional de Aeroportos, que avalia 2.800 terminais em mais de 185 países e territórios. Assim, em 2024, o terminal aéreo que mais recebeu carga foi o de Hong Kong, na China, com 4.938.211 toneladas de carga.

A lista dos cinco maiores traz um nome curioso: o aeroporto Muhammad Ali, em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos., que processou 3.152.969 toneladas no ano passado.

O terminal homenageia o ex-lutador de boxe, que nasceu na cidade em 1942. Em Louisville, há também um museu dedicado à trajetória de Ali, que foi um dos maiores nomes do esporte e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1960. Ele morreu em 2016.

O total de toneladas de carga transportada por vias aéreas terminou o último ano em cerca de 127 milhões de toneladas, um aumento de 9,9% em comparação a 2023 e de 4,1% em relação aos níveis antes da pandemia, em 2019.

Disso, os top 20 colocados no ranking movimentaram 52,2 milhões de toneladas métricas, um aumento de 9% comparado a 2023 e de 10,8% a 2019.

Veja a lista dos que mais movimentaram carga, por peso:

1. Aeroporto Internacional de Hong Kong, China (HKG)

O aeroporto chinês, que se manteve em primeiro colocado na categoria desde 2019, movimentou um total de 4.938.211 toneladas métricas de carga, um aumento de 14,1% em relação a 2023 e de 2,7% em comparação aos seus números pré-pandêmicos em 2019.

2. Aeroporto Internacional Shanghai Pudong, China (PVG)

Outro aeroporto chinês se encontra em segundo colocado na categoria, tendo subido da terceira posição que ocupava em 2023 no último ano.

Com um total de 3.778.331 toneladas de carga movimentadas, esse aeroporto viu um aumento de 9,8% nos seus números de 2023, e de 4% em relação a 2019.

3. Aeroporto Internacional de Memphis, EUA (MEM)

Em Memphis, Tennessee, o primeiro americano na lista movimentou um total de 3.754.236 toneladas, representando uma queda de 3,3% em relação a 2023 e de 13,2% comparado aos seus números de 2019.

A redução no peso fez com que fosse superado por Shangai nesse ano, perdendo seu posto no segundo lugar.

4. Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage, EUA (ANC)

No Alasca, o aeroporto ocupa o quarto lugar na categoria pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, movimentou 3.699.284 toneladas de carga, um aumento de 9,4% em comparação a 2023 e um impressionante pulo de 34,7% comparado aos níveis de 2019, um dos maiores na categoria, e o maior dentre os primeiros 5 colocados. Se mantém em quarto lugar desde 2023.

5. Aeroporto Internacional Muhammad Ali Louisville, EUA (SDF)

De Louisville, Kentucky, nomeado em homenagem ao grande boxeador, outro gigante americano fecha os 5 primeiros colocados na categoria, tendo movimentado um total de 3.152.969 toneladas métricas de carga em 2024, um aumento de 15,6% em relação ao ano anterior e de 13% dos níveis pré-pandêmicos em 2019. Com isso, conseguiu ocupar o quinto lugar em 2024, pulando da sexta colocação. O terminal também é base da UPS, uma das maiores empresas de entregas dos EUA.