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Que horas estreia o último episódio de ‘Outlander’ no Disney+?

Na reta final da série, Claire e Jamie precisam proteger o lar que construíram juntos

'Outlander': oitava temporada da série é a última (Disney+/Reprodução)

'Outlander': oitava temporada da série é a última (Disney+/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13h21.

Após mais de uma década no ar, a série “Outlander” vai apresentar ao público seu episódio final neste sábado, 9.

A produção acompanha Claire e Jamie Fraser, interpretados por Caitriona Balfe (“Belfast”) e Sam Heughan (“O Amor Mandou Mensagem”), em sua jornada final.

Nos episódios mais recentes, a trama mostra o casal lidando com as consequências de escolhas do passado enquanto tenta proteger Fraser’s Ridge. Ao mesmo tempo, segredos de família começam a vir à tona e ameaçam abalar a união construída ao longo dos anos.

Que horas estreia o último episódio de 'Outlander'?

O décimo e último episódio da oitava temporada estreia no Disney+ neste sábado, 9 de maio, a partir de 1h, no horário de Brasília.

Veja o trailer da última temporada de 'Outlander'

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