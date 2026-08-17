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Netflix divulga trailer da 4ª temporada de 'A Diplomata'; veja o vídeo

Nova temporada chega à Netflix ainda em 2026 e retoma os acontecimentos após a transformação de Grace Penn em presidente dos Estados Unidos

'A Diplomata': Keri Russell retorna como Kate Wyler, enquanto Grace Penn e Hal Wyler ganham ainda mais espaço na disputa pelo poder (Divulgação/Netflix)

'A Diplomata': Keri Russell retorna como Kate Wyler, enquanto Grace Penn e Hal Wyler ganham ainda mais espaço na disputa pelo poder (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11h18.

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A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, 17, o primeiro teaser da quarta temporada de "A Diplomata", colocando Kate Wyler novamente no centro de uma crise política que pode colocar sua carreira, seu casamento e a própria segurança internacional em risco.

Keri Russell retorna ao papel da diplomata americana, enquanto a trama parte diretamente das consequências do explosivo final da terceira temporada. A produção segue sob o comando da criadora Debora Cahn.

Kate Wyler volta ao centro da crise

A nova temporada retoma diretamente os acontecimentos do terceiro ano, quando Kate descobre que seu marido, Hal Wyler, e a presidente Grace Penn estão envolvidos no roubo de uma arma nuclear russa.

Enquanto tenta evitar que a descoberta desencadeie uma crise internacional, Kate também precisa lidar com os impactos da situação em seu casamento.

Grace Penn ganha ainda mais espaço

A ascensão de Grace Penn à presidência mudou completamente o equilíbrio entre os personagens. A personagem de Allison Janney passou de vice-presidente a chefe de Estado após a morte de William Rayburn, interpretado por Michael McKean, no início da terceira temporada.

Para a quarta temporada, Janney foi promovida ao elenco regular, assim como Bradley Whitford, que interpreta Todd Penn, marido de Grace.

Nana Mensah, intérprete de Billie Appiah, também ganhou status de personagem regular.

Em entrevista ao Tudum, da Netflix, publicada em novembro de 2025, a criadora e showrunner Debora Cahn demonstrou entusiasmo com a nova temporada. “Estou muito empolgada com a 4ª temporada. Vai ser muito divertido", afirmou.

Quando estreia a quarta temporada de 'A Diplomata'?

A Netflix confirmou que a quarta temporada de "A Diplomata" chega em 15 de outubro. A produção começou no fim de 2025 e passou por locações em Londres e Nova York.

A série acompanha Kate Wyler desde sua chegada ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Ao longo das temporadas, a diplomata passou a ocupar um papel cada vez mais próximo do centro das decisões da Casa Branca.

A produção acumula diversas indicações a prêmios. Keri Russell concorreu ao Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática por todas as temporadas de "A Diplomata".

Na edição de 2026, também foram indicados Allison Janney, como Melhor Atriz Coadjuvante, Bradley Whitford, na categoria de Melhor Ator Convidado, e Rufus Sewell, como Melhor Ator em Série Dramática.

Veja o trailer da quarta temporada de 'A Diplomata'

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