Netflix divulga trailer da 4ª temporada de 'A Diplomata'; veja o vídeo

'A Diplomata': Keri Russell retorna como Kate Wyler, enquanto Grace Penn e Hal Wyler ganham ainda mais espaço na disputa pelo poder (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11h18.
A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, 17, o primeiro teaser da quarta temporada de "A Diplomata", colocando Kate Wyler novamente no centro de uma crise política que pode colocar sua carreira, seu casamento e a própria segurança internacional em risco.
Keri Russell retorna ao papel da diplomata americana, enquanto a trama parte diretamente das consequências do explosivo final da terceira temporada. A produção segue sob o comando da criadora Debora Cahn.
A nova temporada retoma diretamente os acontecimentos do terceiro ano, quando Kate descobre que seu marido, Hal Wyler, e a presidente Grace Penn estão envolvidos no roubo de uma arma nuclear russa.
Enquanto tenta evitar que a descoberta desencadeie uma crise internacional, Kate também precisa lidar com os impactos da situação em seu casamento.
A ascensão de Grace Penn à presidência mudou completamente o equilíbrio entre os personagens. A personagem de Allison Janney passou de vice-presidente a chefe de Estado após a morte de William Rayburn, interpretado por Michael McKean, no início da terceira temporada.
Para a quarta temporada, Janney foi promovida ao elenco regular, assim como Bradley Whitford, que interpreta Todd Penn, marido de Grace.
Nana Mensah, intérprete de Billie Appiah, também ganhou status de personagem regular.
Em entrevista ao Tudum, da Netflix, publicada em novembro de 2025, a criadora e showrunner Debora Cahn demonstrou entusiasmo com a nova temporada. “Estou muito empolgada com a 4ª temporada. Vai ser muito divertido", afirmou.
A Netflix confirmou que a quarta temporada de "A Diplomata" chega em 15 de outubro. A produção começou no fim de 2025 e passou por locações em Londres e Nova York.
A série acompanha Kate Wyler desde sua chegada ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Ao longo das temporadas, a diplomata passou a ocupar um papel cada vez mais próximo do centro das decisões da Casa Branca.