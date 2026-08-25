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'Stranger Things: Histórias de 85': 2ª temporada ganha trailer com nova ameaça em Hawkins; assista

Animação dá continuidade aos acontecimentos da primeira temporada, lançada em abril

Stranger Things: trama se passa cerca de cinco meses depois dos eventos anteriores (Netflix/Divulgação)

Stranger Things: trama se passa cerca de cinco meses depois dos eventos anteriores (Netflix/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14h41.

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A Netflix divulgou o trailer da 2ª temporada de "Stranger Things: Histórias de 85", que estreia em 17 de setembro. A animação dá continuidade aos acontecimentos da primeira temporada, lançada em abril.

A trama se passa cerca de cinco meses depois dos eventos anteriores. Em Hawkins, Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max e Nikki tentam retomar a rotina, mas novos fenômenos sobrenaturais começam a surgir pela cidade.

O que acontece na 2ª temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85'?

A história se passa cerca de cinco meses após os acontecimentos da primeira temporada. Enquanto o grupo tenta retomar a rotina em Hawkins, uma série de fenômenos sobrenaturais volta a ameaçar a cidade. Entre os acontecimentos estão o surgimento de flores misteriosas, aparições fantasmagóricas e uma infestação de criaturas chamadas hate sprites.

As imagens divulgadas pela Netflix mostram os protagonistas reunidos durante a investigação desses eventos e revelam alguns dos novos cenários da animação, incluindo uma mina em Hawkins, local que passa a fazer parte da trama.

Diante da nova ameaça, o Clube dos Investigadores de Hawkins (HIC) precisará descobrir a origem dos fenômenos antes que um novo portal para o Mundo Invertido seja aberto.

Quando estreia a 2ª temporada de Stranger Things: Histórias de 85?

A 2ª temporada de "Stranger Things: Histórias de 85" estreia em 17 de setembro, exclusivamente na Netflix.

Com a nova leva de episódios, a animação amplia o universo de "Stranger Things" ao apresentar novos cenários, criaturas inéditas e mais um mistério ligado ao Mundo Invertido.

Primeiras imagens mostram novos mistérios em Hawkins

As imagens oficiais destacam o reencontro dos protagonistas e reforçam o clima de suspense da nova temporada.

Além de cenas do grupo investigando os acontecimentos, elas sugerem a presença das novas criaturas sobrenaturais e oferecem um primeiro olhar para ambientes inéditos que serão explorados nos episódios.

Assista ao trailer:

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