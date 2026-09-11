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Quando começa a pré-venda de ingressos para 'Vingadores: Doutor Destino'?

Com estreia marcada para dezembro, novo longa da Marvel Studios tem pré-venda de ingressos marcada para a próxima terça-feira, 15

"Vingadores: Doutor Destino": pré-venda de ingressos abre ainda em setembro; confira datas (Jesse Grant/Getty Images)

"Vingadores: Doutor Destino": pré-venda de ingressos abre ainda em setembro; confira datas (Jesse Grant/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10h55.

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No mesmo ano em que "Homem-Aranha" dominou a internet e o cinema, "Vingadores: Doutor Destino" segue caminhando para ter uma das maiores bilheterias da Marvel Studios. O filme estreia em 17 de dezembro de 2026 e os ingressos para pré-venda das salas Infinity Vision começam a ser comercializados na próxima terça-feira, dia 15 de setembro.

A três meses da estreia, a ansiedade está cada vez maior e os fãs da franquia continuam esperando a oportunidade de garantir seu lugar nas primeiras sessões de "Vingadores: Doutor Destino". Essa espera, no entanto, está quase no fim.

Quando será a pré-venda de ingressos Infinity Vision para 'Vingadores: Doutor Destino'?

A pré-venda de ingressos para salas Infinity Vision no Brasil começa na próxima terça-feira, 15.

Os ingressos para salas "comuns" estarão disponíveis em uma pré-venda separada, com início marcado para 28 de setembro.

O que é o selo Infinity Vision?

O Infinity Vision é um selo criado pela Disney para sinalizar salas de cinema ao redor do mundo consideradas de maior qualidade para a exibição do longa. A iniciativa faz parte de uma estratégia que busca oferecer uma experiência premium ao público que quiser assistir ao novo filme dos Vingadores.

O que esperar de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Dirigido por Anthony e Joe Russo, irmãos responsáveis pela Saga do Infinito, "Vingadores: Doutor Destino" irá reunir um dos maiores elencos de super-heróis da história da Marvel para enfrentar Victor Von Doom.

Robert Downey Jr. retorna para interpretar o novo grande vilão do MCU após a morte de Tony Stark no final de "Vingadores: Ultimato". Além dele, Chris Evans também retorna para seu antigo papel de Steve Rogers.

O longa-metragem será responsável pela estreia oficial da franquia "X-Men" da Fox no MCU. Além de unir grandes grupos de super-heróis do universo Marvel pela primeira vez, como o Thunderbolts e o Quarteto Fantástico.

Veja o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

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