‘VisionQuest’: nova série da Marvel ganha data de estreia

A Marvel revelou a data de estreia de “VisionQuest”, nova série derivada de “WandaVision”. A produção chega ao Disney+ em 14 de outubro de 2026.

O anúncio foi feito durante o Disney Upfront, evento voltado ao mercado publicitário em Nova York. A companhia também divulgou o primeiro trailer da série, que dá continuidade à história do Visão Branco após os acontecimentos de “WandaVision”.

Nas imagens exibidas no evento, o personagem interpretado por Paul Bettany aparece assistindo a cenas de projetos anteriores do Universo Cinematográfico Marvel e refletindo sobre sua identidade. Segundo a descrição divulgada, o Visão afirma que possui o rosto do herói original, mas não suas memórias.

A série é tratada pela Disney como o capítulo final da trilogia iniciada com “WandaVision” e continuada em “Agatha Desde Sempre”.

Além de Bettany, o elenco conta com James Spader reprisando o papel de Ultron, além de Emily Hampshire, Orla Brady, Ruaridh Mollica, James D’Arcy e Jonathan Sayer.

Criada por Terry Matalas, “VisionQuest” terá oito episódios e faz parte da Fase Seis do MCU. A produção foi filmada nos estúdios Pinewood, no Reino Unido, ao longo de 2025.