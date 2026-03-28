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Trailer da nova série de 'Harry Potter' vira o mais assistido da história da HBO

Vídeo soma 277 milhões de visualizações orgânicas em apenas 48 horas

‘Harry Potter’: trailer da série atinge 277 milhões e se torna o mais visto da história da HBO (Reprodução/Redes Sociais)

‘Harry Potter’: trailer da série atinge 277 milhões e se torna o mais visto da história da HBO (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria e Vanessa Loiola

Publicado em 28 de março de 2026 às 12h30.

Última atualização em 28 de março de 2026 às 12h35.

O trailer da nova série de Harry Potter se tornou o mais assistido da história da HBO. Lançado na quarta-feira, 25, o vídeo somou 277 milhões de visualizações orgânicas nas primeiras 48 horas - mais que o dobro do recorde anterior da plataforma.

A produção marca uma nova adaptação do universo criado por J. K. Rowling, desta vez em formato de série. A proposta é explorar os livros com mais profundidade do que os filmes.

A primeira temporada, intitulada "Harry Potter e a pedra filosofal", terá oito episódios e integra um projeto de longo prazo, com a previsão de uma temporada para cada livro da saga.

Data de estreia

Com estreia prevista para o Natal de 2026, a série é comandada pela showrunner Francesca Gardiner e terá episódios dirigidos por Mark Mylod.

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Apontada como uma das principais apostas da HBO para os próximos anos, a produção marca o retorno do universo bruxo à televisão cerca de 15 anos após o fim da franquia nos cinemas.

Novo elenco para os personagens clássicos

O elenco traz novos nomes nos papéis principais: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

O trio tentará repetir o sucesso de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, que marcaram a franquia no cinema.

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O elenco adulto inclui John Lithgow (Alvo Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Rory Wilmot (Neville Longbottom) e Lox Pratt (Draco Malfoy).

O que mostra o trailer da série de 'Harry Potter'?

O vídeo apresenta cenas conhecidas do início da história, incluindo a casa dos Dursley, o armário sob a escada e a chegada da carta de Hogwarts.

Também aparecem elementos centrais do universo, como:

  • O Expresso de Hogwarts
  • A estação King’s Cross
  • Personagens como Hagrid, Dumbledore e Snape
  • O Chapéu Seletor e a loja de varinhas

As imagens indicam fidelidade aos livros, com recriação de cenários e objetos já vistos nos filmes.

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Série mantém base original, mas traz mudanças

A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.

Entre as diferenças observadas estão:

  • Uso do título "Harry Potter e a Pedra Filosofal"
  • Novas cenas, como Harry em escola antes de Hogwarts
  • Mudanças visuais em elementos como o quadribol

A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.

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Produção e envolvimento de J.K. Rowling

A autora J.K. Rowling atua como produtora executiva da série. Segundo a HBO, a proposta é manter fidelidade ao material original.

A produção também envolve questões externas, como debates sobre elenco e repercussões ligadas à autora, além de medidas de segurança reforçadas durante as filmagens.

A nova série não é uma continuação dos filmes lançados nos anos 2000, mas uma releitura da história. Ainda assim, membros do elenco original, como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, entraram em contato com os novos atores para desejar sucesso na produção.

*Com informações de O Globo

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