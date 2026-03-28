Trailer da nova série de 'Harry Potter' vira o mais assistido da história da HBO

‘Harry Potter’: trailer da série atinge 277 milhões e se torna o mais visto da história da HBO (Reprodução/Redes Sociais)
Publicado em 28 de março de 2026 às 12h30.
Última atualização em 28 de março de 2026 às 12h35.
O trailer da nova série de Harry Potter se tornou o mais assistido da história da HBO. Lançado na quarta-feira, 25, o vídeo somou 277 milhões de visualizações orgânicas nas primeiras 48 horas - mais que o dobro do recorde anterior da plataforma.
A produção marca uma nova adaptação do universo criado por J. K. Rowling, desta vez em formato de série. A proposta é explorar os livros com mais profundidade do que os filmes.
A primeira temporada, intitulada "Harry Potter e a pedra filosofal", terá oito episódios e integra um projeto de longo prazo, com a previsão de uma temporada para cada livro da saga.
Com estreia prevista para o Natal de 2026, a série é comandada pela showrunner Francesca Gardiner e terá episódios dirigidos por Mark Mylod.'Harry Potter e a Pedra Filosofal': confira o primeiro trailer da série da HBO
Apontada como uma das principais apostas da HBO para os próximos anos, a produção marca o retorno do universo bruxo à televisão cerca de 15 anos após o fim da franquia nos cinemas.
O elenco traz novos nomes nos papéis principais: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.
O trio tentará repetir o sucesso de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, que marcaram a franquia no cinema.'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO
O elenco adulto inclui John Lithgow (Alvo Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Rory Wilmot (Neville Longbottom) e Lox Pratt (Draco Malfoy).
O vídeo apresenta cenas conhecidas do início da história, incluindo a casa dos Dursley, o armário sob a escada e a chegada da carta de Hogwarts.
Também aparecem elementos centrais do universo, como:
As imagens indicam fidelidade aos livros, com recriação de cenários e objetos já vistos nos filmes.Quanto custa assinar as 5 principais plataformas de streaming do Brasil
A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.
Entre as diferenças observadas estão:
A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.Com a compra da Warner, Ellison quer criar um gigante de US$ 111 bi — e redesenhar Hollywood
A autora J.K. Rowling atua como produtora executiva da série. Segundo a HBO, a proposta é manter fidelidade ao material original.
A produção também envolve questões externas, como debates sobre elenco e repercussões ligadas à autora, além de medidas de segurança reforçadas durante as filmagens.
A nova série não é uma continuação dos filmes lançados nos anos 2000, mas uma releitura da história. Ainda assim, membros do elenco original, como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, entraram em contato com os novos atores para desejar sucesso na produção.
*Com informações de O Globo