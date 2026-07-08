As atrizes com mais indicações e vitórias no Emmy

O Emmy Awards premia anualmente os destaques da televisão americana e consagrou algumas atrizes como verdadeiras lendas da indústria. Seja pelo número de indicações ou pela quantidade de estatuetas conquistadas, nomes como Tina Fey, Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus construíram trajetórias históricas reconhecidas pela Academia de Televisão.

A cerimônia do Emmy de 2026 está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacok Theater, em Los Angeles. A lista dos indicados deste ano foi revelada nesta quarta-feira.