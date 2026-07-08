As atrizes com mais indicações e vitórias no Emmy

Tina Fey alcançou o maior número de indicações entre as mulheres na história do Emmy (Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de julho de 2026 às 18h12.
O Emmy Awards premia anualmente os destaques da televisão americana e consagrou algumas atrizes como verdadeiras lendas da indústria. Seja pelo número de indicações ou pela quantidade de estatuetas conquistadas, nomes como Tina Fey, Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus construíram trajetórias históricas reconhecidas pela Academia de Televisão.
A cerimônia do Emmy de 2026 está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacok Theater, em Los Angeles. A lista dos indicados deste ano foi revelada nesta quarta-feira.
45 indicações e 9 vitórias
A atriz, roteirista e produtora alcançou o maior número de indicações entre as mulheres na história do Emmy. Fey recebeu reconhecimento por trabalhos como Saturday Night Live e 30 Rock, além de nomeações em categorias de atuação, roteiro e produção.
22 indicações e 8 vitórias
Dona de uma das carreiras mais versáteis da televisão, Leachman recebeu indicações por produções como The Mary Tyler Moore Show e Malcolm in the Middle. Ela é uma das maiores vencedoras da história da premiação.
26 indicações de atuação (e dezenas de indicações totais ao longo da carreira)
A estrela de Seinfeld e Veep tornou-se uma das maiores referências da comédia televisiva, acumulando indicações e recordes de vitórias em categorias de atuação.
21 indicações e 5 vitórias
Ícone da televisão americana, foi indicada ao Emmy em seis décadas diferentes graças a sucessos como The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls e participações especiais.
18 indicações e 7 vitórias
Reconhecida por trabalhos em The West Wing, Mom e diversas produções dramáticas e cômicas, figura entre as atrizes mais premiadas da história do Emmy.
8 vitórias de atuação
Divide o recorde histórico de vitórias de atuação entre as mulheres. Seus troféus vieram por trabalhos em comédia e drama ao longo de mais de cinco décadas de carreira.
8 vitórias de atuação
Empatada com Cloris Leachman, conquistou o recorde graças principalmente às séries Seinfeld e Veep.
7 vitórias
Um dos maiores nomes da história da televisão americana, recebeu o reconhecimento da Academia por produções que ajudaram a redefinir o papel feminino na TV.
7 vitórias
Empatada com Mary Tyler Moore, destacou-se tanto em drama quanto em comédia.
5 vitórias
Grande vencedora por sua interpretação da jornalista Murphy Brown na série homônima.