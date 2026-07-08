Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

As atrizes com mais indicações e vitórias no Emmy

A cerimônia do Emmy de 2026 está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacok Theater, em Los Angeles

Tina Fey alcançou o maior número de indicações entre as mulheres na história do Emmy (Getty Images)

Tina Fey alcançou o maior número de indicações entre as mulheres na história do Emmy (Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 18h12.

O Emmy Awards premia anualmente os destaques da televisão americana e consagrou algumas atrizes como verdadeiras lendas da indústria. Seja pelo número de indicações ou pela quantidade de estatuetas conquistadas, nomes como Tina Fey, Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus construíram trajetórias históricas reconhecidas pela Academia de Televisão.

A cerimônia do Emmy de 2026 está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacok Theater, em Los Angeles. A lista dos indicados deste ano foi revelada nesta quarta-feira.

Ranking das atrizes com mais indicações ao Emmy

1. Tina Fey

45 indicações e 9 vitórias

A atriz, roteirista e produtora alcançou o maior número de indicações entre as mulheres na história do Emmy. Fey recebeu reconhecimento por trabalhos como Saturday Night Live e 30 Rock, além de nomeações em categorias de atuação, roteiro e produção.

2. Cloris Leachman

22 indicações e 8 vitórias

Dona de uma das carreiras mais versáteis da televisão, Leachman recebeu indicações por produções como The Mary Tyler Moore Show e Malcolm in the Middle. Ela é uma das maiores vencedoras da história da premiação.

3. Julia Louis-Dreyfus

26 indicações de atuação (e dezenas de indicações totais ao longo da carreira)

A estrela de Seinfeld e Veep tornou-se uma das maiores referências da comédia televisiva, acumulando indicações e recordes de vitórias em categorias de atuação.

4. Betty White

21 indicações e 5 vitórias

Ícone da televisão americana, foi indicada ao Emmy em seis décadas diferentes graças a sucessos como The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls e participações especiais.

5. Allison Janney

18 indicações e 7 vitórias

Reconhecida por trabalhos em The West Wing, Mom e diversas produções dramáticas e cômicas, figura entre as atrizes mais premiadas da história do Emmy.

Ranking das atrizes mais vitoriosas no Emmy

1. Cloris Leachman

8 vitórias de atuação

Divide o recorde histórico de vitórias de atuação entre as mulheres. Seus troféus vieram por trabalhos em comédia e drama ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

1. Julia Louis-Dreyfus

8 vitórias de atuação

Empatada com Cloris Leachman, conquistou o recorde graças principalmente às séries Seinfeld e Veep.

3. Mary Tyler Moore

7 vitórias

Um dos maiores nomes da história da televisão americana, recebeu o reconhecimento da Academia por produções que ajudaram a redefinir o papel feminino na TV.

3. Allison Janney

7 vitórias

Empatada com Mary Tyler Moore, destacou-se tanto em drama quanto em comédia.

5. Candice Bergen

5 vitórias

Grande vencedora por sua interpretação da jornalista Murphy Brown na série homônima.

Acompanhe tudo sobre:Emmy

Mais de Pop

Justin Bieber, Madonna e BTS: como será o show na final da Copa do Mundo?

Os cinco atores com mais indicações ao Emmy

BTS na Copa do Mundo 2026: confira o quando será o show do grupo na final

Show de Justin Bieber é confirmado na final da Copa do Mundo 2026

Mais na Exame

Marketing

Portugal é a seleção com maior engajamento nas redes sociais

Esporte

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta quinta-feira, 9

Carreira

‘O mundo não cabe mais em caixas’: CFO da Rede Américas explica a liderança pós-moderna

Mercado Imobiliário

Da 'casa de vó' à 'mansão de milhões', eles entenderam que TikTok também vende