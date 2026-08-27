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'Emily em Paris' chega ao fim: última temporada leva Emily à Grécia; veja quando estreia

Sexta e última temporada estreia em dezembro na Netflix e terá reencontro com Gabriel, além de passagens por Mônaco e Paris

'Emily em Paris': sexta e última temporada da série da Netflix estreia em 24 de dezembro (Divulgação/Netflix)

'Emily em Paris': sexta e última temporada da série da Netflix estreia em 24 de dezembro (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h49.

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A Netflix confirmou, nesta quarta-feira, 26, que a sexta temporada de "Emily em Paris" será a última da série e chegará ao catálogo em 24 de dezembro de 2026, na véspera de Natal. 

Lançada em 2 de outubro de 2020, "Emily em Paris" acompanha Emily Cooper, uma executiva de marketing norte-americana que se muda para Paris após receber uma oportunidade profissional. O sucesso garantiu novas temporadas e consolidou Collins como o rosto da produção.

O encerramento vai levar Emily para novos cenários europeus. Segundo a Variety, depois de cinco temporadas acompanhando a personagem entre trabalho, moda e relacionamentos, a trama final terá passagens pela Grécia, Mônaco e Paris.

Emily vai para a Grécia

A principal novidade da temporada está na viagem para a Grécia. O destino dá continuidade ao gancho deixado pelo quinto ano, quando Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, recebeu a notícia de que Emily estava solteira e enviou um cartão-postal convidando-a para encontrá-lo durante sua viagem.

As novas imagens divulgadas pela Netflix mostram Emily ao lado de Gabriel em um cenário grego, reacendendo a possibilidade de que o casal volte a ficar junto no capítulo final.

O criador Darren Star explicou que a escolha da Grécia faz parte da proposta de transformar a última temporada na maior experiência internacional da série. A produção também passou por Mônaco antes de retornar a Paris.

"Queríamos mostrar a Grécia de uma maneira espetacular. Essa é parte da fantasia da Europa: você está sempre perto de outro lugar extraordinário, outra cultura, outra aventura", afirmou o criador por meio de um comunicado.

Final da série promete novas escolhas para Emily

A sexta temporada também vai colocar Emily diante de decisões importantes sobre sua vida pessoal e profissional. A Netflix descreve o novo capítulo como uma fase em que a protagonista precisará definir suas prioridades enquanto enfrenta conflitos no trabalho e mudanças em seus relacionamentos.

Ao mesmo tempo, a história deixada pela quinta temporada envolve outros personagens. Mindy, vivida por Ashley Park, terminou o quinto ano diante de uma situação complicada entre Nicolas e Alfie, enquanto Emily encerrou seu relacionamento com Marcello e voltou a Paris.

Elenco retorna para o capítulo final

Lily Collins volta como Emily Cooper ao lado de Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount.

Minnie Driver também retorna como a princesa Jane, personagem que ganhou espaço na quinta temporada.

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