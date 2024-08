'Black Doves': Netflix anuncia nova série de espionagem com Keira Knightley; veja imagens

No ritmo das séries britânicas de sucesso, a Netflix acaba de anunciar uma produção que nem estreou ainda na plataforma, mas já foi renovada para uma segunda temporada. "Black Doves", série de espionagem estrelada por Keira Knightley ("Piratas do Caribe"), Ben Whishaw ("O Perfume") e Sarah Lancashire ("Happy Valley"), chega ao streaming ainda neste ano.

A produção terá ao todo seis episódios e tem previsão de estreia para dezembro de 2024, em clima de Natal. Joe Barton ("O Ritual") assina o roteiro da história sobre dois espiões diante de uma grande intriga global. Knightley interpreta a espiã Helen Webb que, ao longo de uma década, reportou os segredos de seu marido, um político, para os Black Doves, organização obscura para a qual trabalha. Em um dado momento, seu amante secreto Jason (Andrew Koji) é assassinado. Assim, seu chefe nos Black Doves, Reed (Sarah Lancashire), chama um velho amigo de Helen para mantê-la segura.

"Black Doves é um thriller de espionagem muito emocionante ambientado no Natal em Londres", disse a atriz durante um evento para a imprensa no Reino Unido em março deste ano.

O título tem direção de Alex Gabassi ("The Crown") e Lisa Gunning ("The Power").

Quando estreia 'Black Doves' na Netflix?

A série ainda não tem data de estreia, mas está prevista para próximo do dia de Natal em 2024.

Quem está no elenco de 'Black Doves'?

A produção conta com a presença de Keira Knightley ("Piratas do Caribe"), Ben Whishaw ("O Perfume"), Sarah Lancashire ("Happy Valley"), Andrew Koji ("G.I. Joe Origens: Snake Eyes"), Luther Ford ("The Crown"), Finn Bennett ("True Detective: Terra Noturna"), Tracey Ullman ("The Tracey Ullman Show") e Adeel Akhtar ("Fool Me Once").