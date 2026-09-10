Tudo o que se sabe sobre 'Neagley', o spin-off de 'Reacher'

O universo de "Reacher" vai ganhar uma nova história com a estreia de "Neagley", série de ação protagonizada por Maria Sten.

O spin-off acompanha Frances Neagley, personagem conhecida pelos fãs da produção original e baseada nos livros de Lee Child, agora no centro de uma investigação própria.

A série estreia na próxima quarta-feira, 16 de setembro, exclusivamente no Prime Video.

A primeira temporada terá oito episódios, que serão disponibilizados de uma só vez.

O lançamento acontece logo após o encerramento da quarta temporada de "Reacher".

Quem é Frances Neagley?

Interpretada por Maria Sten, Frances Neagley é uma investigadora particular em Chicago e uma ex-integrante da Unidade de Investigações Especiais 110 do Exército, grupo no qual também esteve Jack Reacher, personagem de Alan Ritchson.

Na nova série, Neagley descobre que um amigo querido de seu passado morreu em um acidente suspeito. A partir daí, ela decide buscar justiça e usa os conhecimentos adquiridos durante sua passagem pela unidade militar e ao lado de Reacher para investigar o caso.

A investigação coloca a personagem diante de uma ameaça perigosa e de um grupo que esconde uma organização sinistra.

Segundo o trailer divulgado pelo Prime Video, Neagley descobre que o amigo havia sido acolhido por um grupo aparentemente altruísta que, na realidade, funciona como fachada para um culto.

Confira o trailer de 'Neagley'

Elenco e relação com 'Reacher'

Além de Maria Sten, "Neagley" conta com Greyston Holt como o detetive Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow e Damon Herriman como Lawrence Cole.

Alan Ritchson participa como Jack Reacher, em uma aparição especial que mantém a ligação direta entre o spin-off e a série original.

Quem está por trás da série?

"Neagley" foi criada por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também são produtores executivos e co-showrunners. Santora já trabalhou em "Reacher", "Prison Break" e "FUBAR", enquanto Wootton tem créditos em "Scorpion" e "The Endgame".

A produção é da Paramount Television Studios e da Amazon MGM Studios. Lee Child, criador dos livros que deram origem aos personagens, também atua como produtor executivo. Sam Hill dirigiu os dois primeiros episódios.