12 filmes e séries que previram avanços da inteligência artificial

Filmes e séries imaginaram tecnologias de inteligência artificial muito antes de elas se tornarem parte do cotidiano (YouTube/Reprodução)
Redatora
Publicado em 17 de maio de 2026 às 06h06.
Muito antes da inteligência artificial entrar na rotina de milhões de pessoas, filmes e séries já imaginavam um futuro dominado por assistentes virtuais, robôs inteligentes e sistemas capazes de aprender sozinhos.
O que antes parecia apenas ficção hoje se aproxima da realidade em diferentes níveis, desde ferramentas de conversa por texto até algoritmos que analisam comportamento, criam imagens e automatizam decisões.
No filme dirigido por Spike Jonze, um homem se apaixona por um sistema operacional com voz e personalidade próprias.
A produção antecipou assistentes de IA capazes de conversar de forma natural, lembrar preferências e criar vínculos emocionais com usuários.
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A trama acompanha um experimento envolvendo uma robô humanoide com inteligência avançada. O filme levantou debates sobre consciência artificial, manipulação emocional e os limites éticos da criação de máquinas inteligentes.
Décadas antes da IA moderna, HAL 9000 já mostrava um computador capaz de conversar, interpretar emoções e tomar decisões sozinho — inclusive contrariando humanos.
A série explorou diversos cenários ligados à inteligência artificial, como cópias digitais de consciência, algoritmos sociais e assistentes virtuais capazes de reproduzir personalidades humanas.
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O longa imaginou máquinas usando inteligência artificial para controlar a realidade percebida pelos humanos, antecipando discussões atuais sobre dependência tecnológica e manipulação digital.
A produção apresentou androides extremamente sofisticados, capazes de desenvolver emoções, memórias e comportamentos humanos.
O filme mostrou sistemas preditivos usados para prever crimes antes que acontecessem, conceito que hoje se aproxima de algoritmos de análise comportamental e monitoramento de dados.
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Inspirado na obra de Isaac Asimov, o longa discutiu regras de segurança para robôs e os riscos de sistemas autônomos tomarem decisões próprias.
Além de abordar automação, o filme antecipou um cotidiano altamente dependente de tecnologia e assistentes automatizados.
A série aprofundou discussões sobre memória artificial, consciência e comportamento autônomo de robôs humanoides.
Embora seja um documentário dramatizado, a produção mostrou como algoritmos já influenciam comportamento, consumo e decisões humanas nas redes sociais.
O longa explorou a ideia de transferir a consciência humana para sistemas digitais, tema que ainda gera debates entre especialistas em tecnologia e ética.
Embora muitas dessas produções exagerem cenários futuristas, várias ideias apresentadas décadas atrás já aparecem em ferramentas modernas.
Assistentes virtuais, algoritmos preditivos, sistemas de recomendação e inteligências capazes de interpretar linguagem natural deixaram de ser apenas elementos da ficção científica e passaram a fazer parte da rotina digital.