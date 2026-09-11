Rock in Rio 2026: como assistir ao Multishow ao vivo pelo celular e pela TV

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e quem não estiver na Cidade do Rock poderá acompanhar os shows por diferentes plataformas. TV Globo, Globoplay, Multishow e Canal Bis terão transmissões ao vivo, além de entrevistas, bastidores e conteúdos especiais.

A cobertura multiplataforma acompanha uma edição que terá 160 horas de música. Entre as atrações com transmissão estão nomes como Demi Lovato, Calvin Harris, Elton John e Zara Larsson.

Como assistir ao Rock in Rio pelo Multishow?

O Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset todos os dias do festival, a partir das 15h15. A cobertura contará com Laura Vicente, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Chinaina, Xan Revelli e Gominho, que apresentarão histórias, curiosidades, informações, entrevistas e bastidores diretamente da Cidade do Rock.

Para quem acompanha pelo celular, computador ou televisão conectada, a transmissão completa estará disponível no Globoplay para assinantes do plano Premium. Nesse caso, o público terá acesso à transmissão do Multishow em 4K por meio de um sinal extra.

Quem não é assinante também poderá acompanhar o festival pelo sinal aberto, a partir das 15h30. Nesse formato, a transmissão vai se revezar entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

O que será transmitido pelo Canal Bis?

O Canal Bis começa sua programação diária às 15h50, com shows do Espaço Favela e da New Dance Order. Em 2026, o canal também transmite pela primeira vez apresentações do palco Supernova.

Rock in Rio também terá transmissão na TV Globo

A TV Globo terá flashes durante a programação e uma revista eletrônica diária apresentada por Kenya Sade, que vai reunir os principais destaques de cada dia e conteúdos ao vivo.

Os especiais serão exibidos às sextas-feiras, 4 e 11 de setembro, após o "Globo Repórter"; aos sábados, 5 e 12, depois do "Altas Horas"; aos domingos, 6 e 13, após o "Boletim Estrelas da Casa"; e na segunda-feira, 7 de setembro, depois do "Jornal da Globo".

No dia 7 de setembro, a partir das 23h45, a Globo também transmite ao vivo o show de Elton John. Já no dia 20 de setembro, será exibido um especial com os destaques dos sete dias de festival. Em 18 de setembro, após o "Globo Repórter", a Globo Rio apresenta os melhores momentos do Palco Favela.

A programação do festival também reúne artistas da nova geração, incluindo Luísa Sonza, além de atrações internacionais e brasileiras.