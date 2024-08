'Only Murders in the Building': 4ª temporada estreia hoje no Disney+; saiba o que esperar

Quem gosta da premiada "Only Murders in the Building" tem motivos para comemorar: a quarta temporada da série, que conta com Selena Gomez, Meryl Streep e Steve Martin, estreia nesta terça-feira, 27, exclusivamente no streaming.

Nos novos episódios, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) lutam contra os eventos chocantes do final da terceira temporada em torno da dublê e amiga de Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch). Questionando se Sazz ou Charles era a vítima pretendida, a investigação do trio os leva até Los Angeles, onde um estúdio de Hollywood está preparando um filme sobre o podcast "Only Murders".

A série recebeu o reconhecimento da crítica especializada nos últimos anos e alguns prêmios, entre eles o Satellite Award de Melhor Atriz em Série Musical ou de Comédia para Selena Gomez e o Critics' Choice Television Award de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia para Meryl Streep. Neste ano, pela terceira temporada, "Only Muders in the Building" recebeu oito indicações ao Emmy Awards — incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Atriz em Série de Comédia (Selena Gomez) e Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia (Meryl Streep).

"Only Murders in the Building" é criação dos cocriadores e roteiristas Steve Martin e John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin e Hoffman também atuam como produtores executivos, ao lado de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, criador de “This Is Us” (disponível no Disney+), e Jess Rosenthal. A série é uma produção da 20th Television, parte da Disney Television Studios.

Onde assistir à 4ª temporada de 'Only Murders in the Building'?

A nova temporada estreia nesta terça-feira, 27, com exclusividade no Disney+.

Quem está no elenco de 'Only Murders in the Building'?

O elenco da série é composto por Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short, Nathan Lane, Amy Ryan, Meryl Streep, Aaron Dominguez, Paul Rudd, Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, entre outros.

Onde assistir todas as temporadas de 'Only Murders in the Building'?

As temporadas 1 a 4 estão disponíveis na plataforma do Disney+.

Em quais categorias do Emmy 'Only Murders in the Building' compete?

A série recebeu oito indicações ao Emmy Awards de 2024, referente à terceira temporada: