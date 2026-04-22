'Anéis do Poder' adianta a data de estreia da 3ª temporada

A série mais cara da história estará de volta ainda esse ano. "Anéis do Poder", da Prime Video, teve sua terceira temporada adiantada pelo serviço de streaming, de acordo com informações fornecidas ao The Hollywood Reporter.

O lançamento está previsto para 2027, mas o veículo afirmou que os fãs de Tolkien não precisarão esperar tanto.

A série mais cara da história

"Anéis do Poder" tem um orçamento de US$ 1 bilhão, o que fez da série a mais cara da história da televisão. Apenas a primeira temporada custou US$ 465 milhões e levou cinco anos para ficar pronta.

Essa foi uma escolha deliberada da Amazon. "As joias da coroa são as grandes séries carro-chefe, que convidam a família inteira a assistir", afirmou Jennifer Salke, chefe dos Estúdios Amazon, em 2022 à Time. "E essa é a nossa maior joia."

Além disso, de acordo com a IGN, o próprio Jeff Bezos é um fã de Tolkien e estava por trás da aquisição de US$ 250 milhões da propriedade intelectual de "Senhor dos Anéis". A aposta rendeu mais de 170 milhões de espectadores ao redor do mundo e segue sendo um dos principais fatores de aquisição de novos assinantes do Prime.

Terceira temporada foi confirmada em 2025

A Prime Video confirmou em fevereiro de 2025 a renovação de "Anéis do Poder" para uma terceira temporada. A pré-produção já havia começado na época e as filmagens estavam previstas para iniciar no segundo trimestre de 2025.

Até o momento, uma data de estreia ainda não foi anunciada oficialmente, mas o serviço de streaming já disponibilizou a sinopse.

A nova temporada dará um salto de alguns anos em relação aos eventos da segunda e se passará no auge da Guerra dos Elfos contra Sauron. O Senhor das Trevas buscará forjar o Um Anel, o artefato que pretende usar para virar o rumo da guerra e conquistar toda a Terra-média.

Relembre a segunda temporada

A segunda temporada de "Anéis do Poder" encerrou em 2 de outubro de 2024 de maneira explosiva.

Galadriel jurou caçar Sauron com um relutante Elrond ao seu lado, enquanto o próprio Senhor das Trevas buscava aliados.

Em paralelo, o reino anão de Khazad-dûm mergulhou nas sombras, uma Harfoot embarcou em uma jornada pelas terras inexploradas de Rhûn para ajudar seu misterioso e gigantesco companheiro Gandalf e o reino insular de Númenor começou a se fragmentar.

A série é ambientada na Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis".

O elenco conta com Robert Aramayo como Elrond, Morfydd Clark como Galadriel e Charlie Vickers como Sauron, entre outros. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Prime Video.