Após 'True Detective', McConaughey e Harrelson se reencontram em série da Apple TV+

A Apple TV+ revelou as primeiras imagens oficiais de "Brothers", nova série de comédia estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson. A produção marca o reencontro dos atores mais de uma década após o sucesso da primeira temporada de "True Detective". A estreia está marcada para 23 de setembro.

A série terá oito episódios. Os dois primeiros serão lançados no dia da estreia, enquanto os demais chegarão semanalmente ao catálogo da plataforma, todas as quartas-feiras.

Uma amizade colocada à prova

Em "Brothers", McConaughey e Harrelson interpretam versões fictícias de si mesmos. A trama, criada por Lee Eisenberg, produtor de "The Office", acompanha os amigos de longa data quando descobrem que podem ser irmãos biológicos, algo que muda completamente a dinâmica entre eles.

A história começa quando Woody leva sua família para passar uma temporada no rancho de Matthew, em Austin, após o casamento de sua filha dar errado. O que parecia ser apenas uma viagem para descansar se transforma em uma confusão familiar quando a mãe de Matthew revela um segredo guardado há décadas.

Rumor da vida real inspira a série

O conceito da produção nasceu de uma teoria que ganhou força em 2023. Na época, McConaughey e Harrelson comentaram publicamente a possibilidade de terem algum grau de parentesco após Harrelson confirmar que seu pai teve um breve relacionamento com a mãe de McConaughey, sugerindo que ele e o ator de "Interestelar" poderiam ser meio-irmãos. "Não fizemos nenhum teste, mas muitas vezes penso: 'Meu Deus, as semelhanças!'", disse Harrelson à revista Esquire. "As coisas que ele faz, as coisas que ele diz — simplesmente o jeito dele. Sinto isso há anos."

A série utiliza essa curiosidade da vida real como ponto de partida para uma história que mistura humor, amizade e conflitos familiares. Segundo os envolvidos, a proposta é mostrar versões exageradas e ficcionalizadas dos próprios atores.

Elenco e bastidores

Além da dupla principal, o elenco conta com Holland Taylor, Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Oona Yaffe, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Nolan Almeida e Highdee Kuan. A produção tem Lee Eisenberg como showrunner.