‘A Leste do Éden’: tudo o que sabemos sobre a série da Netflix com Florence Pugh

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 13, o primeiro trailer de “A Leste do Éden”, nova minissérie estrelada por Florence Pugh e baseada no romance clássico de John Steinbeck, lançado em 1952.

Com sete episódios, a produção chega ao streaming na primavera de 2026 no Brasil. A série é descrita pela plataforma como uma “interpretação moderna” do livro e acompanha a saga multigeracional da família Trask.

Na adaptação, Pugh interpreta Cathy Ames, descrita pela Netflix como a anti-heroína central da história. Segundo a atriz, a personagem foi o principal motivo que a conectou ao projeto.

“Os personagens de Steinbeck agarraram meu coração e entraram na minha alma”, afirmou Pugh durante evento da Netflix. “Cathy Ames é o motor da nossa versão dessa história.”

Quem está no elenco de 'A Leste do Éden'?

Além de Florence Pugh, o elenco inclui Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds, Martha Plimpton, Joseph Zada e Joe Anders.

Mike Faist ('Rivais') interpreta Charles Trask, personagem vivido por James Dean na adaptação cinematográfica de 1955 dirigida por Elia Kazan.

A nova versão foi escrita por Zoe Kazan, neta de Elia Kazan, que atua como showrunner ao lado de Jeb Stuart.

Quando estreia 'A Leste do Éden'?

A série estreia na Netflix no segundo semestre de 2026, durante o outono no hemisfério norte, o que correspondente à primavera no Brasil. A plataforma ainda não divulgou uma data específica.

O projeto está em desenvolvimento desde 2022, quando a Netflix venceu uma disputa entre estúdios pelos direitos da adaptação. Florence Pugh participa da produção desde o início e também atua como produtora executiva.

Veja o trailer de 'A Leste do Éden'