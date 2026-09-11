'Minha Melhor Amiga' supera 'Homem-Aranha' nos cinemas e bate 1 milhão de espectadores em uma semana

A comédia 'Minha Melhor Amiga', estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, assumiu a liderança dos cinemas brasileiros em 2026, ficando à frente de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", e não sai do topo desde a estreia, em 3 de setembro.

Dirigido por Susana Garcia, o filme também bateu o recorde histórico de maior abertura de um longa nacional: foram 1.531 salas, em 773 cinemas de 436 cidades pelo país.

O número supera a marca que pertencia a "Minha Mãe é uma Peça 3", também assinado por Garcia, que estreou em dezembro de 2019 com 1.456 salas, 660 cinemas e 327 cidades, segundo dados do Filme B divulgados pela assessoria do filme.

Dados abertos do Filme B mostram ainda que a comédia brasileira foi o destaque da cine-semana de 3 a 9 de setembro, somando 940 mil espectadores e R$ 21,6 milhões em sete dias de cartaz.

No fim de semana de estreia, o filme dirigido por Susana Garcia registrou 476,4 mil espectadores contra 464,5 mil de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (Sony), uma diferença de apenas 12 mil ingressos.

Enquanto a Sony levou vantagem no sábado e no domingo, "Minha Melhor Amiga" abriu frente na quinta e na sexta, e só ampliou a distância nos dias úteis seguintes, embalado pelo feriado de 7 de setembro e pelos preços promocionais que antecipam a Semana do Cinema, iniciada nesta quinta (10).

Mesmo cedendo a liderança da semana, "Homem-Aranha" segue em ritmo forte. Ainda de acordo com o Filme B, a sexta semana em cartaz somou 769 mil espectadores e ultrapassou R$ 380 milhões em bilheteria acumulada, aproximando-se da marca de 17 milhões de ingressos de "Titanic" (o filme já soma 16,77 milhões).

A história do filme 'Minha Melhor Amiga'

A trama nasceu de experiências reais das duas atrizes, que viajaram juntas pela Europa acompanhando as próprias filhas adolescentes. O momento, segundo a produção, rendeu boas histórias nas redes sociais e acabou virando roteiro. As gravações passaram por Rio de Janeiro, Lisboa e Sevilha.

Na ficção, Julia (Mônica Martelli) e Clara (Ingrid Guimarães) são melhores amigas de 50 anos enfrentando crises pessoais — ela, uma jornalista recém-divorciada; ela, presa a um casamento e uma rotina doméstica desgastantes.

Quando as filhas do casal, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), embarcam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem viajar atrás e acabam vivendo uma temporada que muda o rumo de suas vidas.

O elenco de apoio inclui Gustavo Machado, Albano Jerónimo e Alejandro Albarracín, além das participações especiais de Ricardo Pereira, Michel Melamed e Thaila Ayala.

"Minha Melhor Amiga" é uma produção da Paris Entretenimento com distribuição da Paris Filmes.