'American Horror Story' revela visual surpreendente de Paul Anthony Kelly para a 13ª temporada

A 13ª temporada de "American Horror Story" ganhou mais um motivo para movimentar os fãs. Ryan Murphy revelou as primeiras imagens oficiais de Paul Anthony Kelly caracterizado para a nova fase da antologia, e o ator apareceu completamente diferente: loiro, elegante e envolto no mistério que sempre cerca a produção.

O criador da série limitou o anúncio à frase "First look", sem revelar qualquer detalhe sobre quem o ator interpretará. O mistério, porém, faz parte da estratégia da produção. Ao longo dos anos, Murphy transformou as revelações de elenco em pequenos quebra-cabeças para o público, alimentando teorias antes mesmo da estreia.

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De JFK Jr. ao universo do terror

Paul Anthony Kelly vive um momento de ascensão em Hollywood. O ator ganhou destaque recentemente ao interpretar John F. Kennedy Jr. na série "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", também criada por Ryan Murphy. Agora, ele troca o drama biográfico pelo horror psicológico em seu primeiro grande papel desde a produção sobre a família Kennedy.

Temporada reúne veteranos e novidades

Além da chegada de Kelly, a 13ª temporada promete ser uma celebração da própria história de "American Horror Story". A trama deve revisitar o universo de "Coven" e estabelecer conexões com temporadas marcantes, como "Murder House", "Hotel" e "Apocalypse".

O elenco contará com o retorno de nomes consagrados da franquia, como Sarah Paulson, Evan Peters, Jessica Lange, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Entre as novidades também está a cantora e atriz Ariana Grande.

Quando estreia a 13ª temporada de ' American Horror Story'?

Embora ainda não tenha uma data específica anunciada, Ryan Murphy confirmou que a 13ª temporada de "American Horror Story" está prevista para estrear em setembro de 2026.