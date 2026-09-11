Os artistas da geração Z que estão dominando o Rock in Rio

Stray Kids será headliner do Palco Mundo, do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 11 (Divulgação / JYP Entertainment)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19h36.
A Geração Z terá presença de destaque no Rock in Rio 2026. Formada, segundo a fonte, por pessoas nascidas entre 1997 e 2012, a geração aparece em diferentes palcos da Cidade do Rock e reúne artistas de estilos como pop, K-pop, rap, R&B, funk, piseiro e música eletrônica.
Entre os nomes estão Luísa Sonza, Stray Kids, Pedro Sampaio, Laufey, Lola Young, Zara Larsson e diversos representantes da música urbana brasileira.
A cantora gaúcha Luísa Sonza, nascida em 18 de julho de 1998, se apresentou no Palco Mundo nesta segunda-feira, 7, em um encontro com Roberto Menescal. A programação do dia também reuniu Elton John, Gilberto Gil e Jon Batiste.
No K-pop, o destaque é o Stray Kids. Os oito integrantes do grupo sul-coreano nasceram entre 1997 e 2001. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N serão atrações principais do Palco Mundo nesta sexta-feira, 11, data que marca a estreia do K-pop como atração headliner do festival.
A presença da Geração Z se espalha pela Cidade do Rock. Budah, nascida em 1997, representa o rap feminino e mistura R&B, soul e rap. Ela se apresentou no Espaço Favela no último domingo, 6.
Duquesa, de 26 anos e nascida em 2000, estará no Palco Sunset nesta sexta-feira, 11, ao lado de Os Garotin. Na mesma data, Puterrier, de 23 anos, se apresenta no Espaço Favela com MC Carol, misturando referências do funk e do grime.
Também no dia 11, Nanda Tsunami sobe ao Palco Supernova, enquanto TZ da Coronel se apresenta no Espaço Favela em um formato especial com MC Cabelinho.
No funk, Pedro Sampaio, nascido em 21 de dezembro de 1997, será atração do Palco Mundo em 12 de setembro, dividindo a programação com Maroon 5, Demi Lovato e J Balvin.
O cantor João Gomes também integra a programação. Nascido em 2002, ele se apresenta no Palco Sunset em 12 de setembro, em um show inédito acompanhado pela Orquestra Brasileira. A apresentação mistura piseiro, forró e instrumentos regionais, como pífanos e tambores.
Entre os nomes internacionais está Laufey, islandesa nascida em 1999. A cantora, conhecida por unir jazz, pop e elementos de música clássica, se apresenta no Palco Sunset em 7 de setembro.
No dia 13, encerramento do festival, Lola Young, nascida em 2001, estará no Palco Mundo ao lado de Twenty One Pilots, Halsey e Ivete Sangalo.
A sueca Zara Larsson, nascida em 1997, também faz parte da Geração Z e se apresenta no Palco Sunset neste domingo, 13, mesma data de Marina Sena e Carol Biazin.
Carol Biazin, nascida em 1997, fecha a lista de representantes brasileiros apresentada pela fonte. A cantora paranaense estará no Palco Sunset em 13 de setembro, em um encontro com Joyce Alane.