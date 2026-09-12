Lady Gaga tem primeiro filho e é vista com o bebê; veja fotos

A "Mother Monster" agora é mãe. A cantora Lady Gaga e o noivo, o empresário Michael Polansky, tiveram o primeiro filho, segundo informações confirmadas pelo site americano Page Six.

A cantora, de 40 anos, foi fotografada com o bebê pela primeira vez durante um passeio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Nas imagens publicadas pelo Page Six, Gaga aparece carregando a criança junto ao peito, enquanto caminha ao lado de Polansky, de 42 anos.

O nome, o sexo e a data de nascimento do bebê ainda não foram divulgados. Representantes da artista também não comentaram a notícia.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Lady Gaga já havia revelado o desejo de ser mãe

A cantora manteve a chegada do primeiro filho longe dos holofotes. Gaga não era vista publicamente desde agosto e vinha mantendo uma rotina discreta após encerrar, em abril, a turnê “The Mayhem Ball”, que teve 86 apresentações ao longo de quase nove meses.

Gaga e Michael Polansky começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Além da relação pessoal, os dois também trabalham juntos. O empresário recebeu créditos como compositor no álbum “Mayhem”, lançado pela artista em 2025.

Antes de se tornar mãe, Lady Gaga já havia falado publicamente sobre o desejo de ter filhos. Em entrevista ao The New York Times, em março de 2025, ela afirmou que estava animada com a possibilidade da maternidade, mas que queria preservar a liberdade dos filhos.

“O mais importante para mim é não obrigar meus filhos a viver uma vida que não escolheram. Quanto mais espaço pudermos dar a eles para descobrir quem são por conta própria, melhor”, disse.

Em outubro daquele ano, durante uma entrevista ao programa de Stephen Colbert, a cantora voltou a tratar do assunto. “O que eu realmente quero é ser mãe. Espero que esse seja meu próximo papel principal”, afirmou.