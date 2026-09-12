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Lady Gaga tem primeiro filho e é vista com o bebê; veja fotos

Cantora teve o primeiro filho com o noivo, Michael Polansky, e foi fotografada com o bebê nos Estados Unidos

Lady Gaga: “Mother Monster” teve o primeiro filho com o noivo, Michael Polansky, segundo o Page Six (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)

Lady Gaga: “Mother Monster” teve o primeiro filho com o noivo, Michael Polansky, segundo o Page Six (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 00h04.

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A "Mother Monster" agora é mãe. A cantora Lady Gaga e o noivo, o empresário Michael Polansky, tiveram o primeiro filho, segundo informações confirmadas pelo site americano Page Six.

A cantora, de 40 anos, foi fotografada com o bebê pela primeira vez durante um passeio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Nas imagens publicadas pelo Page Six, Gaga aparece carregando a criança junto ao peito, enquanto caminha ao lado de Polansky, de 42 anos.

O nome, o sexo e a data de nascimento do bebê ainda não foram divulgados. Representantes da artista também não comentaram a notícia.

Lady Gaga já havia revelado o desejo de ser mãe

A cantora manteve a chegada do primeiro filho longe dos holofotes. Gaga não era vista publicamente desde agosto e vinha mantendo uma rotina discreta após encerrar, em abril, a turnê “The Mayhem Ball”, que teve 86 apresentações ao longo de quase nove meses.

Gaga e Michael Polansky começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Além da relação pessoal, os dois também trabalham juntos. O empresário recebeu créditos como compositor no álbum “Mayhem”, lançado pela artista em 2025.

Antes de se tornar mãe, Lady Gaga já havia falado publicamente sobre o desejo de ter filhos. Em entrevista ao The New York Times, em março de 2025, ela afirmou que estava animada com a possibilidade da maternidade, mas que queria preservar a liberdade dos filhos.

“O mais importante para mim é não obrigar meus filhos a viver uma vida que não escolheram. Quanto mais espaço pudermos dar a eles para descobrir quem são por conta própria, melhor”, disse.

Em outubro daquele ano, durante uma entrevista ao programa de Stephen Colbert, a cantora voltou a tratar do assunto. “O que eu realmente quero é ser mãe. Espero que esse seja meu próximo papel principal”, afirmou.

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