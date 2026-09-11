'Slow Horses': quando estreia a nova temporada da série com Gary Oldman?

A 6ª temporada de "Slow Horses", série de espionagem estrelada por Gary Oldman, estreia na próxima semana e coloca os agentes de Slough House diante de uma das situações mais perigosas da produção até então.

Quando estreia a nova temporada de 'Slow Horses'?

A nova temporada chega à Apple TV em 16 de setembro de 2026. A história terá seis episódios, disponibilizados semanalmente até 21 de outubro.

Para quem pretende maratonar os anos anteriores antes da estreia, as cinco primeiras temporadas de "Slow Horses" também estão disponíveis na Apple TV.

O que acontece na 6ª temporada?

A nova história coloca os integrantes de Slough House em fuga. Diana Taverner, personagem de Kristin Scott Thomas, envolve a equipe em um jogo de retaliação e vingança que coloca os agentes diante de uma ameaça direta.

A temporada adapta dois livros de Mick Herron, "Joe Country" e "Slough House", respectivamente o sexto e o sétimo volumes da série literária que deu origem à produção.

É a primeira vez que a série combina duas obras de Herron em uma única temporada. A decisão amplia a história dos personagens e conecta diferentes elementos da trajetória dos agentes.

Gary Oldman retorna como Jackson Lamb

Gary Oldman está novamente à frente do elenco como Jackson Lamb, o chefe de Slough House.

O personagem lidera o grupo de agentes do MI5 que foram enviados ao departamento após erros que prejudicaram suas carreiras. Apesar da reputação dentro da agência, a equipe costuma acabar envolvida em operações de espionagem de grande escala.

Também retornam nomes como Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards e Jonathan Pryce.

A 6ª temporada ainda apresenta o ator Lenny Rush como uma das novidades do elenco.

Olivia Cooke está de volta

Uma das principais surpresas da nova temporada é a volta de Olivia Cooke, que retorna como Sidonie "Sid" Baker.

A personagem foi dada como morta após os acontecimentos da primeira temporada. Seu retorno estabelece uma conexão direta com os primeiros episódios da série e abre novas possibilidades para a história de Sid e dos demais agentes.

7ª temporada já está confirmada

A história de Jackson Lamb vai continuar. A Apple TV+ já renovou "Slow Horses" para a 7ª temporada, que terá seis episódios e será baseada no livro "Bad Actors", de Mick Herron. A nova fase acompanhará Lamb e sua equipe na busca por um agente infiltrado no governo britânico.

Confira o trailer da sexta temporada de 'Slow Horses'