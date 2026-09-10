Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 19h00.
Lizzie Borden é uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos e será o centro da quarta temporada da antologia "Monstro". Em "Monster: The Lizzie Borden Story", que estreia na Netflix em 17 de setembro de 2026, Ella Beatty interpreta a mulher de Massachusetts acusada de matar o pai e a madrasta em 1892.
A nova temporada é a quarta história da produção criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. A trama também marca a primeira vez que a antologia coloca uma mulher acusada de assassinato como figura central.
Lizzie Borden vivia em Fall River, Massachusetts, quando seu pai, Andrew Borden, e sua madrasta, Abby Borden, foram mortos dentro da residência da família, em 4 de agosto de 1892.
Abby recebeu 19 golpes, enquanto Andrew sofreu 10 ou 11. A brutalidade dos crimes chamou a atenção de todo o país, mas as circunstâncias do caso deixaram lacunas que alimentaram as suspeitas durante décadas.
Lizzie foi acusada pelos assassinatos, mas acabou absolvida em 1893. O julgamento, porém, não encerrou o interesse pelo caso. Sua história continuou presente na cultura popular americana e inspirou diferentes produções ao longo dos anos.
A arma também ficou marcada por uma famosa cantiga infantil sobre os assassinatos. Segundo a Smithsonian Magazine, entretanto, não se tratava de um machado convencional, mas de uma machadinha.
Na versão de Ryan Murphy e Ian Brennan, Lizzie é retratada como uma mulher reprimida pelas expectativas da família. A história acompanha sua relação com Bridget "Maggie" Sullivan, empregada que vivia na casa dos Borden e é interpretada por Vicky Krieps.
A temporada explora temas como repressão, raiva feminina, sexo, poder e vingança, enquanto acompanha os acontecimentos que levam aos assassinatos.
O elenco inclui Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.