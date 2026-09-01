Matthew Perry ganha documentário de 3 partes na Netflix; veja data

Matthew Perry ficou mundialmente conhecido como Chandler Bing em "Friends" e será tema de documentário em três partes da Netflix. (Frederick M. Brown/Getty Images)
Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13h38.
A Netflix anunciou nesta terça-feira, 1º de setembro, a data de estreia de um documentário em três partes sobre Matthew Perry, ator conhecido por interpretar Chandler Bing em "Friends". Intitulada "The One About Matthew Perry", a produção chega ao streaming em 27 de outubro.
A série terá a irmã do ator, Mia Perry Bowick, como uma das principais vozes da narrativa e contará com fotos e vídeos inéditos do arquivo da família. A produção também reúne depoimentos de amigos próximos e colaboradores que acompanharam a trajetória de Perry.
Dirigido por Mary Robertson, conhecida por trabalhos como "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" e "Framing Britney Spears", o documentário pretende apresentar a vida do ator para além de seu personagem mais famoso.
Segundo a descrição divulgada pela Netflix, a produção acompanha a trajetória de Perry desde o início da carreira como comediante até a consagração como Chandler Bing. A série também aborda as dificuldades pessoais enfrentadas pelo ator e seu trabalho relacionado à recuperação da dependência química.
“É preciso tempo para eu me sentir pronta para compartilhar essas memórias e como foi amar Matthew em toda a complexidade de sua vida”, afirmou Mia Perry Bowick em comunicado. Segundo ela, a intenção da série é mostrar quem o irmão era além da imagem pública e preservar o legado deixado por ele.
A produção é realizada pela Maxine Productions, de Mary Robertson, em parceria com a Sony Pictures Television. Entre os produtores executivos estão Robertson, Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman.
Ainda não foi confirmado se algum dos protagonistas de "Friends" participará da série. A Netflix afirma, porém, que o documentário contará com depoimentos de pessoas que foram próximas de Perry ao longo da vida, incluindo amigos e colaboradores criativos.
Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. O ator foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles. A autópsia apontou os efeitos agudos da cetamina como causa da morte.
"Aquele sobre Matthew Perry" terá três episódios e estreia na Netflix em 27 de outubro de 2026.