Clube dos bilionários: quem tem mais de US$ 100 bilhões em patrimônio?

Chegar aos US$ 100 bilhões em patrimônio líquido não é para qualquer um. Estamos falando de um clube bem exclusivo, reservado para aqueles que sabem bem jogar o jogo dos negócios — e com muita sorte envolvida também.

Em novembro de 2024, apenas 16 pessoas estão nesse time, dominando setores como tecnologia, varejo e consumo. Claro, essas fortunas gigantescas não aparecem do nada. Elas refletem uma mistura de apostas certas, avanços tecnológicos e o timing perfeito para surfar nas maiores tendências do mercado.

Veja quem faz parte deste grupo e como suas fortunas têm se transformado ao longo de 2024:

1. Elon Musk (US$ 348 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Tesla, SpaceX, Neuralink, X (ex-Twitter)

Tesla, SpaceX, Neuralink, X (ex-Twitter) Movimentação em 2024: +US$ 119 bilhões

O sul-africano Elon Musk é conhecido por desafiar limites. Fundador da Tesla e SpaceX, Musk também lidera empresas como Neuralink e X (anteriormente Twitter), que buscam transformar transporte, espaço e comunicação.

Sua fortuna de US$ 348 bilhões o mantém no topo do ranking global dos bilionários.

Em 2024, Musk viu seu patrimônio crescer significativamente, impulsionado pela Tesla, agora a montadora mais valiosa do mundo, e pela SpaceX, avaliada em cerca de US$ 210 bilhões.

Entre seus feitos recentes, está o avanço em missões espaciais tripuladas e o desenvolvimento de implantes cerebrais pela Neuralink. Ele também acaba de ser nomeado para chefiar o novo Departamento de Eficiência do governo Donald Trump.

2. Jeff Bezos (US$ 219 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Amazon, Blue Origin, The Washington Post

Amazon, Blue Origin, The Washington Post Movimentação em 2024: +US$ 41,7 bilhões

O americano Jeff Bezos, fundador da Amazon, é um dos pioneiros do comércio eletrônico.

A gigante do varejo, que começou vendendo livros, hoje domina setores como computação em nuvem, streaming e supermercados, gerando uma receita de US$ 574,8 bilhões em 2023.

Ele também é dono do The Washington Post e da Blue Origin, empresa de exploração espacial que realizou seus primeiros voos tripulados em 2021.

Embora tenha deixado o cargo de CEO da Amazon em 2021, Bezos ainda possui cerca de 8,8% da empresa, responsável pela maior parte de sua fortuna.

Em 2024, sua riqueza cresceu com a valorização das ações da Amazon, mesmo em meio a investimentos ambiciosos, como seu megaiate Koru e projetos ambientais que somam bilhões.

3. Larry Ellison (US$ 206 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Oracle, Tesla (participação), Indian Wells Tennis Garden

Oracle, Tesla (participação), Indian Wells Tennis Garden Movimentação em 2024: +US$ 83,2 bilhões

Fundador da Oracle, o americano Larry Ellison é um dos pioneiros no mercado de tecnologia, acumulando uma fortuna de US$ 206 bilhões em 2024.

Ele detém mais de 40% das ações da empresa, que registrou receitas de US$ 53 bilhões no último ano fiscal.

Sua fortuna também inclui participações em propriedades de luxo e eventos esportivos, como o torneio de tênis Indian Wells.

Além de seu legado na tecnologia, Ellison é conhecido por seu estilo de vida extravagante, financiado por dividendos e vendas de ações.

Entre seus investimentos notáveis estão propriedades como a ilha de Lanai, no Havaí, e uma participação na Tesla, da qual foi membro do conselho até 2022.

Em 2024, sua riqueza foi impulsionada pelo aumento da demanda por soluções de computação em nuvem oferecidas pela Oracle.

4. Mark Zuckerberg (US$ 198 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresa: Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) Movimentação em 2024: +US$ 70 bilhões

O americano Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da Meta Platforms (empresa-mãe do Facebook), é responsável por comandar uma das maiores redes sociais do mundo, com cerca de 4 bilhões de usuários mensais ativos.

A Meta, que também controla o Instagram e o WhatsApp, gerou US$ 134,9 bilhões em receita em 2023, impulsionada por suas iniciativas no metaverso e inteligência artificial.

Hoje, a empresa tenta crescer com produtos de realidade virtual, como a Oculus, e com um óculos inteligente em parceria com a gigante RayBan.

Detendo cerca de 13% das ações da Meta, Zuckerberg viu sua fortuna crescer expressivamente em 2024 devido à valorização da empresa.

5. Bernard Arnault (US$ 163 bilhões)

País: França

França Empresas: LVMH (Louis Vuitton, TAG Heuer, Dom Pérignon)

LVMH (Louis Vuitton, TAG Heuer, Dom Pérignon) Movimentação em 2024: -US$ 44,2 bilhões

O americano Bernard Arnault é o magnata do luxo e presidente da LVMH, o maior conglomerado de bens de luxo do mundo, que inclui marcas icônicas como Louis Vuitton, TAG Heuer e Dom Pérignon.

Mesmo após uma desaceleração no setor, que reduziu sua fortuna em US$ 44,2 bilhões em 2024, Arnault segue como o europeu mais rico, com uma fortuna de US$ 163 bilhões.

Arnault começou sua carreira no setor de construção antes de assumir o controle de Christian Dior em 1984. Ele transformou a LVMH em um império de luxo avaliado em mais de US$ 93 bilhões em receitas anuais.

Além de seus negócios, Arnault é conhecido por sua coleção de arte moderna e contemporânea, que inclui obras de Picasso e Warhol, e por fomentar a preservação da herança cultural francesa.

6. Bill Gates (US$ 162 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Microsoft, Cascade Investment

Microsoft, Cascade Investment Movimentação em 2024: +US$ 21,3 bilhões

O americano Bill Gates, cofundador da Microsoft, construiu uma das maiores fortunas do mundo a partir do maior fabricante de software, com receita de US$ 212 bilhões em 2023.

Hoje, a maior parte de sua riqueza vem da Cascade Investment, sua holding que administra participações em empresas como Canadian National Railway e Deere.

Embora tenha se afastado da Microsoft em 2020, Gates continua a investir em tecnologia e outros setores estratégicos.

Ele também dedica grande parte de seu tempo à filantropia por meio da Fundação Bill & Melinda Gates, que apoia iniciativas globais em educação, saúde e erradicação da pobreza.

7. Warren Buffett (US$ 150 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Movimentação em 2024: +US$ 30,4 bilhões

Conhecido como o “Oráculo de Omaha”, o americano Warren Buffett é um dos maiores investidores da história, acumulando US$ 150 bilhões por meio da Berkshire Hathaway.

A empresa, que detém participações em gigantes como Apple, Coca-Cola e American Express, atingiu em 2024 a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado, a primeira fora do setor de tecnologia a alcançar esse feito.

Buffett, de 94 anos, segue uma estratégia de longo prazo, vendendo recentemente ações de empresas como Apple e Bank of America para diversificar sua carteira.

Comprometido com a filantropia, ele já prometeu doar a maior parte de sua fortuna, com parte significativa destinada à Fundação Bill & Melinda Gates.

8. Larry Page (US$ 150 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Alphabet (Google, YouTube, Android)

Alphabet (Google, YouTube, Android) Movimentação em 2024: +US$ 23,1 bilhões

O americano Larry Page, cofundador do Google e da Alphabet, ajudou a transformar a maneira como o mundo acessa informações.

Com receita de US$ 307,4 bilhões em 2023, a Alphabet continua a crescer, impulsionada por produtos como YouTube, Android e serviços em nuvem.

Page detém cerca de 6% da empresa, que é a maior operadora de busca do mundo.

Desde que deixou a gestão diária da Alphabet, Page tem focado em iniciativas de tecnologia limpa e inovação.

O nome original do protótipo do Google, BackRub, reflete seu foco inicial em interconectividade digital — um projeto iniciado enquanto cursava pós-graduação em Stanford, onde conheceu seu parceiro de negócios, Sergey Brin.

9. Steve Ballmer (US$ 145 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Microsoft, Los Angeles Clippers

Microsoft, Los Angeles Clippers Movimentação em 2024: +US$ 14,2 bilhões

O americano Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, continua colhendo frutos da gigante da tecnologia, onde detém cerca de 4% das ações.

Sob sua liderança, a receita da Microsoft triplicou, embora a empresa tenha enfrentado desafios em áreas como dispositivos móveis e buscas online.

Desde sua saída em 2014, Ballmer se tornou o maior acionista individual da empresa e diversificou seus investimentos.

Além de sua fortuna no setor de tecnologia, Ballmer também é proprietário do Los Angeles Clippers, time da NBA que comprou por US$ 2 bilhões.

Atualmente, está investindo na construção do Intuit Dome, uma arena de última geração para o time, avaliada em US$ 2 bilhões.

Sua atuação filantrópica é conduzida pelo Ballmer Group, focado em melhorar a mobilidade econômica para crianças e famílias nos EUA.

10. Sergey Brin (US$ 141 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Alphabet (Google, YouTube, Android), Tesla (participação)

Alphabet (Google, YouTube, Android), Tesla (participação) Movimentação em 2024: +US$ 20,9 bilhões

O americano Sergey Brin, cofundador do Google e da Alphabet, é uma das mentes por trás do motor de busca que transformou a internet.

Com cerca de 6% das ações da Alphabet, ele continua a se beneficiar do crescimento da empresa, que registrou receita de US$ 307,4 bilhões em 2023.

Além disso, Brin é conhecido por seu envolvimento em projetos especiais, incluindo robótica e investimentos em tecnologia limpa.

Brin imigrou da União Soviética aos 6 anos e encontrou no ambiente acadêmico de Stanford o parceiro ideal, Larry Page, com quem fundou o Google em 1998.

Atualmente, ele possui participações em empresas como Tesla e 23andMe, fundada por sua ex-esposa Anne Wojcicki, e segue investindo em inovação tecnológica e sustentabilidade.

11. Jensen Huang (US$ 124 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Nvidia

Nvidia Movimentação em 2024: +US$ 79,9 bilhões

O taiwanês Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia, viu sua fortuna disparar em 2024 devido à explosão na demanda por chips de inteligência artificial.

Com 3,5% das ações da empresa, ele lidera o crescimento da Nvidia, que alcançou uma receita de US$ 60,9 bilhões no último ano fiscal, consolidando-se como líder no mercado de GPUs e IA.

Huang, nascido em Taiwan, imigrou para os EUA ainda jovem e formou-se em engenharia elétrica em Stanford.

Fundou a Nvidia em 1993 ao lado de amigos, transformando-a em uma potência da tecnologia. A introdução da arquitetura CUDA, em 2006, expandiu o mercado dos chips Nvidia além dos videogames, marcando o início de seu domínio no setor de inteligência artificial.

12. Michael Dell (US$ 119 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Dell Technologies, MSD Partners

Dell Technologies, MSD Partners Movimentação em 2024: +US$ 40,8 bilhões

O americano Michael Dell, fundador da Dell Technologies, é um dos pioneiros no mercado de tecnologia.

Com receita de US$ 88 bilhões em 2024, a empresa se destaca pela inovação em computação e infraestrutura digital.

Dell possui cerca de 50% das ações da companhia e diversificou sua fortuna por meio do investimento no banco BDT & MSD Partners, consolidado em 2023.

Iniciando seu negócio em um dormitório universitário, Dell transformou a empresa em uma potência global.

Ele também foi responsável pela maior aquisição no setor de tecnologia, ao comprar a EMC Corp. por US$ 67 bilhões em 2015.

Sua fundação, Michael & Susan Dell Foundation, dedica-se a melhorar a vida de crianças em situação de pobreza ao redor do mundo.

13-15. Jim, Rob e Alice Walton (US$ 113 bilhões - US$ 110 bilhões)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Empresas: Walmart, Walton Enterprises

Walmart, Walton Enterprises Movimentação em 2024 (Jim): +US$ 40,1 bilhões

+US$ 40,1 bilhões Movimentação em 2024 (Rob): +US$ 39 bilhões

+US$ 39 bilhões Movimentação em 2024 (Alice): +US$ 39,5 bilhões

Os herdeiros do Walmart, os americanos Jim, Rob e Alice Walton, controlam cerca de 50% da maior rede varejista do mundo, que gerou US$ 648,1 bilhões em receita em 2024.

Jim, o mais jovem, foi CEO do Arvest Bank até 2024 e ainda administra parte da fortuna familiar por meio da Walton Enterprises.

Rob, ex-presidente do Walmart, também investe em esportes, sendo coproprietário do time de futebol americano Denver Broncos.

Alice, única filha, dedica-se à arte, tendo fundado o Crystal Bridges Museum of American Art.

O trio tem papel ativo na expansão do império construído pelo pai, Sam Walton, enquanto diversifica seus interesses.

A fortuna deles é impulsionada pelos dividendos da Walmart, um dos negócios mais lucrativos dos EUA, e por investimentos pessoais em bancos, arte e até energia solar. Juntos, continuam entre os maiores nomes do setor de varejo no mundo.

16. Amancio Ortega (US$ 109 bilhões)

País: Espanha

Espanha Empresas: Inditex (Zara, Massimo Dutti, Stradivarius), Pontegadea

Inditex (Zara, Massimo Dutti, Stradivarius), Pontegadea Movimentação em 2024: +US$ 21,3 bilhões

O espanhol Amancio Ortega, fundador da Inditex, é um dos gigantes do varejo global, controlando marcas como Zara, Pull&Bear e Massimo Dutti.

Com uma participação de 59% na Inditex, sua empresa é a maior varejista de moda do mundo, gerando US$ 38,9 bilhões em receita em 2024.

Ortega também investe amplamente em imóveis comerciais e residenciais, com ativos avaliados em bilhões de dólares em cidades da Europa e América do Norte.

Nascido em uma família humilde no noroeste da Espanha, Ortega iniciou sua carreira como balconista aos 13 anos e fundou a Zara em 1975.

Ele expandiu a Inditex para dezenas de países, criando um império que se mantém líder no segmento de moda rápida.

Desde que deixou a presidência em 2011, Ortega concentra-se em seus investimentos imobiliários e no planejamento da sucessão de sua filha, Marta Ortega, na liderança da empresa.