Meta AI ultrapassa 500 milhões de usuários e impulsiona tempo de uso no Facebook e Instagram

Durante a divulgação dos resultados financeiros mais recentes da Meta, Mark Zuckerberg anunciou que o assistente virtual Meta AI ultrapassou a marca de 500 milhões de usuários, consolidando a meta da companhia de fazer do recurso o assistente de inteligência artificial mais utilizado no mundo até o final de 2024. Zuckerberg destacou o progresso constante da empresa nessa direção, embora ainda não tenha especificado a métrica que definirá esse posto.

O Meta AI, lançado há pouco mais de um ano, vem sendo utilizado amplamente para otimizar o engajamento nas redes da companhia.

Segundo Zuckerberg, a introdução de melhorias com IA no feed e nas recomendações de vídeos resultou em um aumento de 8% no tempo de uso do Facebook e de 5% no Instagram neste ano.

Além disso, o setor de publicidade da empresa se beneficia da tecnologia: apenas no último mês, mais de 15 milhões de anúncios foram criados com ferramentas de geração de conteúdo por IA. Zuckerberg se mostrou otimista, afirmando que a Meta vê "muito potencial de crescimento nesse campo".

Além dos avanços com IA, a Meta também registrou crescimento contínuo no Threads, rede social concorrente direta do X (antigo Twitter). A plataforma conta atualmente com “quase 275 milhões” de usuários mensais, com uma média de mais de um milhão de novas adesões por dia, de acordo com Zuckerberg. Ele destacou também um aumento significativo no engajamento da plataforma, atribuído em parte às atualizações recentes e ao maior foco em conteúdos recomendados.