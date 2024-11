Celebrando 25 anos no Brasil, Dell mira em um futuro guiado pela IA

Tradicional evento da Dell realizado anualmente em diversos países, a edição brasileira do Dell Technologies Forum (DTF) deste ano foi ainda mais especial para a companhia. Realizado em São Paulo, no Transamerica Expo Center, o encontro celebrou o aniversário de 25 anos da empresa no Brasil reunindo executivos, clientes, parceiros e especialistas do setor.

“Esse é o nosso principal evento no Brasil e é sempre uma oportunidade para mostrar um pouco daquilo que estamos fazendo para auxiliar os nossos parceiros em suas jornadas de inovação”, explicou Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil, em entrevista à EXAME.

Responsável por abrir o evento, o executivo destacou a trajetória e o impacto da companhia no país. “Ao longo desses anos, construímos uma posição de liderança no Brasil. Hoje, mais de 90% das nossas soluções comercializadas no país são também manufaturadas por aqui. Nosso ecossistema envolve mais de 100 mil colaboradores direta e indiretamente”.

Ainda segundo o executivo, no ano passado a companhia movimentou R$ 27,4 bilhões na economia brasileira.

Diego Puerta: presidente da Dell no Brasil. ( Ken Chu/Expressão Studio/Divulgação)

Personalização como diferencial

De olho no futuro, a Dell também aproveitou o evento para abordar um tema que já é destaque na empresa e deve continuar permeando os seus assuntos estratégicos pelos próximos anos: inteligência artificial.

Segundo Puerta, o trabalho da companhia com a tecnologia vem de longa data, em especial oferecendo soluções integradas ao mercado: “Já entregamos IA de qualidade no Brasil há mais de uma década”, ressaltou.

O evento, inclusive, foi palco para diversas soluções da Dell que, hoje, ajudam clientes e parceiros em suas estratégias de inovação, como a AI Factory, plataforma que funciona como uma ‘fábrica de IAs’ que ajuda as organizações a construírem os seus próprios modelos de linguagem de forma personalizada.

Andie, a IA criada pela Dell e que funciona como uma assistente digital, também estava presente e disponível para a interação com o público.

Um momento de transição

Para aprofundar ainda mais sobre a chamada ‘era da IA’, o DTF trouxe a futurista e CEO do Future Today Institute, Amy Webb, uma das maiores especialistas globais em tecnologia e tendências.

Conversando com o público brasileiro de forma descontraída – falando, inclusive, em português durante a introdução do painel – Amy dividiu sua apresentação em três partes (passado, presente e futuro) para mostrar o quanto a evolução da IA segue o padrão da evolução tecnológica geral e, por isso mesmo, empresas e lideranças podem olhar para o passado a fim de evitar a repetição de erros no processo de desenvolvimento da inovação.

Amy Webb: futurista palestrou com exclusividade no DTF. ( Ken Chu/Expressão Studio/Divulgação)

Em um paralelo sobre a evolução da internet e dos smartphones, Amy destacou a necessidade de as lideranças não perderem tempo questionando sobre o futuro da IA. Agora, segundo a especialista, é hora de investir na tecnologia.

“Não ignorem a IA como muitas empresas ignoraram a internet. Seja o líder que diz ‘Me conte mais sobre a IA’ em vez de ser aquele que diz ‘Vamos esperar mais um pouco’”, analisou.

Para Amy, o momento que estamos vivendo representa uma transformação profunda não apenas no âmbito dos negócios, mas na sociedade: “Temos muitas gerações convivendo hoje na sociedade - Boomers, Millennials, Gen Z… Mas, na verdade, somos todos partes da Gen T, uma geração de transição, de transformação”.

Potencial brasileiro

Ainda que falar sobre IA seja algo bastante amplo, Amy Webb, Michael Dell, presidente e fundador da Dell que enviou um vídeo de participação para o evento, executivos da empresa e grandes players, como Magalu, abordaram um ponto em comum em sua conversas: o potencial brasileiro para se destacar neste momento de evolução.

“Em desenvolvimento de estrutura, o Brasil sempre se destaca. Muitas vezes, inclusive, o país é a escolha do time global para o desenvolvimento de inovação”, destacou Puerta.

Para Guilherme Corrêa, coordenador geral de tecnologias digitais (CGTD) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), um exemplo de que o Brasil segue na direção certa para tornar-se competitivo em um cenário de inovação global é o recém-lançado Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), que tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de IA no país.

“Queremos que a IA consiga beneficiar o cidadão na ponta. Há muitos cenários possíveis de uso para otimizar processos no sistema de saúde e na aposentadoria, por exemplo”. Segundo Correa, cerca de R$ 12 bilhões devem ser investidos no PBIA, orçamento proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). “Podemos criar essa soberania tecnológica”.

Neste cenário, a parceria público-privada é fundamental. “Somos um país com dados plurais, especialmente porque a população também é plural. Precisamos caminhar juntos, facilitar a vida das startups e das empresas que estão na frente de desenvolvimento dessa tecnologia. Eventos como este, da Dell, são importantes para isso, para discutirmos estratégias em conjunto”, reforça Correa.

Para Jennifer “JJ” Davies, VP sênior de assuntos corporativos da Dell, o potencial brasileiro é ‘bastante óbvio’. Segundo a executiva, aliando IA e ESG, o Brasil pode se destacar de um jeito incrível. “Vejo soluções para a transição energética, para o agronegócio e para a economia verde. Há muitas inúmeras possibilidades aqui”.