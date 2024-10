WhatsApp recebe Meta AI no Brasil após resolução de problemas com a ANPD

O WhatsApp dos brasileiros agora conta com acesso facilitado à inteligência artificial (IA) da Meta, que é capaz de responder perguntas, cumprir tarefas e até desenhar imagens. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 9, a chegada da suíte Meta AI ao aplicativo de mensagens, além de expandir a ferramenta para o Instagram, Facebook e Messenger.

A IA está acessível por meio de um ícone no formato de um disco azul e roxo, que inicia uma conversa direta com a Meta AI. As interações ocorrem em linguagem natural e em português, um recurso já disponível em outras regiões, mas que não havia sido liberado no Brasil devido a questões envolvendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, destacou durante o evento Meta Connect de setembro que a ferramenta já conta com 500 milhões de usuários mensais. A Meta AI opera utilizando tanto o modelo LLaMA, da própria empresa, quanto outros modelos fechados.

A liberação para os usuários brasileiros será gradual e acontecerá tanto em dispositivos Android quanto no iPhone (iOS), além das versões desktop das redes sociais. Junto com o Brasil, a Meta AI está sendo expandida para Bolívia, Guatemala, Paraguai e Reino Unido.

A liberação da Meta AI no Brasil foi adiada após a descoberta de que a empresa estava utilizando posts públicos dos usuários para treinar sua inteligência artificial. A prática gerou uma forte reação da ANPD e de outras entidades de defesa do consumidor.

A Meta precisou ajustar sua comunicação, se comprometendo a avisar os usuários sobre a coleta de dados. Agora, um formulário de recusa está mais visível nos aplicativos, e os usuários também foram notificados por e-mail sobre o uso de suas informações no treinamento da IA.

Funções e marca d'água

A Meta AI promete ajudar os usuários em tarefas diversas, com funcionalidades semelhantes às de ferramentas como o ChatGPT e o Microsoft Copilot, que também já estão presentes no WhatsApp. Entre as funções mais destacadas estão:

- Indicar destinos de viagem

- Recomendar restaurantes com opções veganas

- Criar testes de múltipla escolha

- Gerar referências estéticas para decoração

- Sugerir vegetais para uma horta

- Criar e compartilhar imagens a partir de comandos de texto

As ilustrações geradas pela IA são marcadas com uma marca d'água visível no canto inferior esquerdo, informando que o conteúdo foi criado por uma ferramenta automatizada. Além disso, a Meta implementou uma marca d'água digital nos arquivos finais, semelhante ao que a Samsung adotou em suas IAs para o Galaxy S24.