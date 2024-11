Instagram lança ferramenta para redefinir algoritmo de preferências dos usuários

O Instagram anunciou um novo recurso em fase de testes que permitirá aos usuários redefinir suas recomendações de conteúdo no Explore, Reels e Feed. Essa ferramenta oferece a chance de um "recomeço" para aqueles que desejam atualizar e personalizar o que aparece em suas sugestões. A Meta, empresa dona da plataforma, fez o anúncio em seu site oficial.

Com apenas alguns toques, os usuários poderão limpar suas recomendações e, gradualmente, receber novas sugestões baseadas no conteúdo e nas contas com as quais interagirem. O recurso também oferece a opção de revisar a lista de contas seguidas, permitindo que os usuários deixem de seguir perfis que já não correspondem aos seus interesses.

Além disso, o Instagram firmou parceria com as especialistas em organização Joanna e Clea, da The Home Edit, para compartilhar dicas com pais e adolescentes sobre como organizar suas contas de forma similar à organização de suas casas. O objetivo é ajudar os usuários a revisar periodicamente o que estão consumindo na plataforma e identificar conteúdos mais alinhados aos seus interesses.

Ferramentas para moldar a experiência no Instagram

Esse recurso complementa uma série de ferramentas já disponíveis para ajudar os usuários a moldar sua experiência na plataforma:

Interesse personalizado: No Explore, os usuários podem indicar conteúdos de interesse clicando nos três pontos de uma publicação e selecionando "Interessado".

No Explore, os usuários podem indicar conteúdos de interesse clicando nos três pontos de uma publicação e selecionando "Interessado". Bloqueio de conteúdos indesejados: Ferramentas como "Não interessado" e "Palavras ocultas" permitem esconder conteúdos ou palavras específicas.

Ferramentas como "Não interessado" e "Palavras ocultas" permitem esconder conteúdos ou palavras específicas. Feeds alternativos: É possível mudar para o Feed de Seguindo, que exibe conteúdos de contas seguidas em ordem cronológica, ou para o Feed de Favoritos, destacando publicações de contas selecionadas.

Amigos próximos: Essa funcionalidade dá controle sobre quem pode visualizar os Stories dos usuários.

Para adolescentes, a plataforma também incentiva revisões periódicas da lista de seguidores e interações por meio da seção "Sua atividade", que organiza tudo em um só lugar.

Esforços do Instagram para superar críticas

O Instagram tem enfrentado críticas em relação à exposição de adolescentes a conteúdos inadequados e à influência negativa na saúde mental dos jovens. Em resposta, a plataforma lançou iniciativas como o Teen Accounts, que inclui proteções integradas contra conteúdos sensíveis e ferramentas de personalização para criar uma experiência mais segura e relevante. Essas medidas fazem parte do compromisso de proteger os adolescentes e reconstruir a confiança do público, após episódios em que a rede social foi acusada de priorizar engajamento em detrimento do bem-estar dos usuários jovens.