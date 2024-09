Dono da Oracle, Larry Ellison vê fortuna crescer R$ 100 bilhões e vira terceiro mais rico do mundo

O bilionário Larry Ellison, cofundador e presidente da empresa de tecnologia Oracle, ficou praticamente 100 bilhões de reais mais ricos em um dia. Sua fortuna disparou 17,6 bilhões de dólares na última terça-feira, 10. Na cotação atual, dá algo como 99,1 bilhões de reais.

O ganho se deu com a disparada das ações da Oracle na bolsa de valores, depois dos bons resultados divulgados no início da semana.

Com essa valorização, ele ultrapassou Mark Zucerberg, fundador do Facebook e da Meta, no ranking dos mais ricos do mundo, assumindo a terceira posição global . O primeiro lugar segue com Elon Musk, fundador da Tesla, da SpaceX e da Starlink, com uma fortuna aproximada de 1,4 trilhão de reais. Já na segunda posição está Jeff Bezos, fundador da Amazon.

O retorno da Oracle: como a empresa se tornou uma vencedora improvável na corrida da IA

Por que a fortuna de Larry Elisson disparou

A forte valorização das ações da Oracle após a divulgação dos resultados da empresa ajudaram a fazer a fortuna de Larry Elisson disparar. Só nesta terça-feira, 10, os papéis subiram mais de 12%. A receita com infraestrutura de nuvem para IA teve um salto de 45% na comparação anual, para 2,2 bilhões de dólares, superando a expectativa dos analistas.

Boa parte desta valorização está atrelada aos esforços da companhia para incorporar inteligência artificial aos seus serviços de nuvem.

Menos sexy à primeira vista do que nomes como Nvidia, Meta ou Microsoft, a empresa de 47 anos, que se consagrou com seus sistemas de gestão de base de dados, vem ganhando um novo apelo com o crescente interesse de desenvolvedores de AI pelas suas soluções de infraestrutura em nuvem.

A expectativa é de crescimento exponencial: atualmente, as receitas com IA representam 15% do faturamento com nuvem. Nas contas do Morgan Stanley, essa fatia deve passar para 50% já em 2027.

Qual é a história de Larry Elisson

Aos 25 anos, após estudar informática na Universidade de Chicago, Larry Ellison se mudou para Berkeley, na Califórnia, onde trabalhou como programador, incluindo um projeto na Ampex, criando uma base de dados para a CIA chamada Oracle.

Em 1977, ele e Robert Miner fundaram a Software Development Labs, baseando-se em uma ideia rejeitada pela IBM para criar uma base de dados compatível com diversos terminais simultaneamente, sendo rebatizada como Oracle, conquistando seus primeiros clientes, como a Força Aérea dos EUA e a CIA.

A Oracle cresceu rapidamente, duplicando suas vendas anualmente entre 1980 e 1987. No entanto, em 1990, a empresa enfrentou uma crise financeira significativa que quase a levou à falência. Ellison reestruturou a administração, trocando gestores jovens por profissionais mais experientes, o que permitiu focar no desenvolvimento de produtos e lançar uma nova versão bem-sucedida da base de dados, recuperando o valor da empresa em dois anos.

Nos anos seguintes, a Oracle cresceu de forma constante, atraindo grandes clientes, como bancos e companhias aéreas, e se beneficiou do aumento do comércio eletrônico. A empresa tornou-se líder mundial em software de gestão de informação, chegando a desafiar a Microsoft. Em 2014, Ellison deixou o cargo de CEO, mas continuou como Chairman e Executivo-chefe de tecnologia da Oracle.