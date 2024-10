O que está por trás da alta recorde das ações da Walmart e o enriquecimento dos Waltons?

As ações da Walmart têm atingido recordes históricos, elevando a fortuna da família fundadora, os Waltons, a novos patamares. O preço das ações do gigante do varejo subiu 58% este ano, impulsionado por uma série de estratégias bem-sucedidas que garantem a sua liderança no mercado e mantêm os consumidores voltando às suas lojas, especialmente em tempos de inflação. As informações são da Business Insider.

A valorização da empresa fez com que cada um dos três filhos sobreviventes de Sam Walton, o fundador da Walmart, visse suas fortunas aumentarem significativamente. Jim, Rob e Alice Walton estão entre as pessoas mais ricas do mundo, com cada um deles agora acumulando mais de US$ 100 bilhões (R$ 569 bilhões) de patrimônio, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Juntos, a família é mais rica do que figuras como Elon Musk, líder do ranking de bilionários com uma fortuna estimada em US$ 237 bilhões (R$ 1,35 trilhão).

Fatores por trás da alta das ações

A estratégia da Walmart, que se consolidou ao longo de décadas, baseia-se em oferecer preços baixos em uma ampla variedade de produtos. Este foco em preços acessíveis torna a empresa especialmente atraente para consumidores que enfrentam dificuldades financeiras, como foi o caso durante o período de inflação elevada e o aumento das taxas de juro nos Estados Unidos.

Além disso, a Walmart mantém uma rede logística gigantesca e eficaz, com 90% da população dos EUA vivendo a menos de 16 quilômetros de uma de suas lojas. Essa proximidade, combinada com a capacidade da empresa de negociar preços mais baixos com fornecedores devido ao seu tamanho, faz com que a Walmart continue sendo uma opção atrativa para compras de produtos essenciais, como alimentos e produtos de higiene.

Os consumidores foram duramente atingidos nos últimos anos pelo aumento dos preços de alimentos, combustível e habitação. As taxas de juro mais altas também fizeram com que o custo de crédito aumentasse, sobrecarregando ainda mais as famílias. Nesse contexto, os consumidores tendem a buscar o máximo de valor pelo seu dinheiro, favorecendo empresas como a Walmart, que oferece produtos a preços competitivos.

Expansão e logística: os pilares do sucesso

A Walmart expandiu-se estrategicamente ao longo dos anos, concentrando-se em áreas menores que só podiam suportar um grande varejista. Essa tática permitiu à empresa eliminar a concorrência local, como pequenas lojas, e consolidar seu domínio. O poder de compra da Walmart também foi reforçado por sua rede logística altamente desenvolvida, o que permite que a empresa adquira produtos em massa por preços menores e ofereça conveniência e economia aos consumidores.

No ano passado, a empresa gerou US$ 643 bilhões (R$ 3,65 trilhões) em vendas líquidas e US$ 27 bilhões (R$ 153 bilhões) em receita operacional. A Walmart possui cerca de 10,5 mil lojas em todo o mundo e emprega cerca de 2,1 milhões de pessoas, sendo 1,6 milhão somente nos EUA.

Os Waltons e o legado familiar

Parte do sucesso contínuo da Walmart pode ser atribuído à estrutura familiar implementada por Sam Walton. Em 1953, Walton teve a visão de dividir a empresa com seus quatro filhos, o que lhes garantiu 80% das ações da companhia. Com isso, a fortuna dos Waltons não foi fragmentada por herdeiros distantes, mantendo uma significativa parte da empresa nas mãos da família.

Apesar do sucesso da empresa, especialistas apontam que, historicamente, fortunas raramente ultrapassam a terceira geração. O professor David King, da Florida State University, comenta que, diferentemente de muitas empresas de tecnologia que dependem de investidores externos para crescer, a Walmart financiou a maior parte de sua expansão por meio de recursos internos, mantendo o controle majoritário nas mãos da família Walton.