CEO da Dell compartilha meme sobre bitcoin e gera especulação sobre investimento

O bilionário Michael Dell, CEO e fundador da gigante de tecnologia Dell, pegou o mercado de surpresa na última semana após compartilhar publicações favoráveis ao bitcoin. O comportamento do executivo, que até então não havia compartilhado uma visão positiva sobre a criptomoeda, gerou especulações sobre um possível investimento no ativo.

O caso começou na última quinta-feira, 20, quando Dell publicou no X, antigo Twitter, a frase "a escassez gera valor". A expressão, comum no mercado financeiro, é hoje em dia associada principalmente ao bitcoin e seus defensores, que argumentam que o valor do ativo estaria exatamente na sua escassez.

Scarcity creates value — Michael Dell (@MichaelDell) June 20, 2024

O motivo é que a criptomoeda possui uma quantidade limite que poderá existir no mercado, e a maior parte já foi liberada para os investidores. Por essa lógica, caso a demanda pelo ativo continue a crescer, a tendência é que ele tenha uma grande valorização de preço.

Apesar de não fazer referência explícita ao bitcoin, a publicação de Dell atraiu diversos entusiastas do ativo, incluindo Michael Saylor, ex-CEO e fundador da MicroStrategy, maior detentora institucional da criptomoeda. Em resposta, Saylor disse que "o bitcoin é a escassez digital".

Dell, então, compartilhou a resposta de Saylor. Pouco depois, ele também publicou em sua conta uma montagem em referência à página CookieMonster, que é conhecida por compartilhar memes ligados ao bitcoin e outras criptomoedas. "Essa é uma ótima conta, sigam", disse o executivo.

Além disso, na última sexta-feira, 21, Michael Dell publicou uma enquete para seus seguidores questionando qual seria a "próxima grande novidade" no mundo da tecnologia, incluindo o blockchain entre as opções.

Apesar das especulações, Dell - que possui uma fortuna na casa dos US$ 110 bilhões - não compartilhou nenhuma posição oficial sobre o bitcoin e outras criptomoedas. A empresa também não possui nenhum investimento no ativo, segundo seu balanço trimestral mais recente.

Ao mesmo tempo, entusiastas das criptomoedas especulam que Dell pode estar planejando investir no ativo, ou até já tenha investido, conforme a adoção institucional do bitcoin mantém uma trajetória ascendente no mercado.