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Por que a Holanda retirou toneladas de ouro de Nova York
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País europeu transferiu maior parte das reservas para Londres

Superávit comercial do Brasil atinge US$ 7,4 bilhões em agosto e acumula alta de 28,2% no ano
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25 anos depois: Atentado às torres gêmeas mudou a política imigratória dos EUA para sempre
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Escolha de suplentes no Senado é diferente da Câmara; entenda
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Por que 63 milhões de votos para o Senado foram perdidos em 2018
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Crédito caro, dificuldade de refinanciamento e queda no caixa aumentam a pressão sobre empresas
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Brasil já teve senados estaduais; saiba por que sistema mudou
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