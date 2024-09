Satya Nadella, da Microsoft, anuncia investimento de R$ 14,7 bilhões em IA e nuvem no Brasil

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 26, no Expo Center Norte, para discutir as iniciativas da empresa em inteligência artificial (IA) e anunciou um investimento massivo de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem para impulsionar a tecnologia no Brasil, que será feito ao longo de três anos. O anúncio foi feito durante um evento que contou com a presença do Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

"Esse investimento não é apenas sobre tecnologia, mas sobre impulsionar o crescimento econômico e gerar benefícios sociais em todo o país", afirmou o CEO da Microsoft.

A aposta da empresa será, segundo Nadella, em camadas , com foco em entregar o melhor desempenho de IA para organizações, desenvolvedores e usuários.

A Microsoft já possui duas regiões do Azure localmente: a Brasil South, com sede no estado de São Paulo e que foi anunciada em 2014, e a Brasil Southeast, com sede no Rio de Janeiro, lançada em 2020.

A era dos agentes

Nadella destacou a rápida adoção de IA no país e a semelhança dessa evolução com o que acontece nas grandes capitais tecnológicas, como na Costa Oeste dos Estados Unidos. O Brasil está no mesmo ritmo de inovação em IA do que o resto do mundo, segundo o executivo.

Ainda de acordo com Nadella, a cloud computing, a coleta e o processamento de dados, aliados a modelos como os transformers, têm permitido uma revolução na forma como a IA opera, dobrando seu desempenho a cada seis meses desde 2019. Ele descreveu o que chamou de "leis de escalabilidade", comparando-as com a famosa Lei de Moore, que prevê o dobro de desempenho dos computadores a cada 18 meses. Hoje, com IA, para cada aumento de 10x na capacidade de computação, a performance cresce 100x, exemplificou o CEO.

Nadella também deu destaque para a criação do que ele chamou de um "mundo agêntico", no qual agentes de IA – sistemas autônomos que operam com base em comandos dados por usuários – poderão revolucionar tanto o uso pessoal quanto o profissional de tecnologia. Esses agentes de IA serão capazes de operar em nome de pessoas e organizações, comunicando-se entre si e automatizando processos empresariais inteiros.

Além disso, o executivo apresentou avanços na plataforma Copilot, uma das inovações mais recentes da Microsoft. Ele destacou a integração do Copilot a ferramentas do pacote Office, como Word, Excel e PowerPoint, além de sua aplicação no Microsoft Teams e em Outlook. Uma das novidades mais empolgantes foi a introdução do suporte a Python no Excel, permitindo que os usuários não só manipulem dados em planilhas, mas também executem análises complexas de forma automatizada. Segundo Nadella, agora, "cada planilha é como um analista de dados embutido".

Inovações acessíveis ao mercado brasileiro

O CEO destacou que as soluções apresentadas já estão sendo utilizadas no Brasil em diversos setores, desde finanças até educação. Ele compartilhou um exemplo inspirador de um professor de matemática e seu aluno, que usaram o Copilot Studio – uma ferramenta para orquestrar agentes – para criar um tutor pessoal digital para cada aluno, além de automatizar a gestão escolar. "Não é mais sobre apenas algumas pessoas terem acesso à tecnologia", disse Nadella. "Agora, todos dentro de uma organização podem mudar a forma como ela opera."

Com essas novas ferramentas, a Microsoft espera ver ganhos de produtividade rápidos, uma vez que muitas empresas já relatam melhorias significativas em áreas como vendas, marketing e atendimento ao cliente. As inovações promovidas pela IA e Copilot já estão acelerando a eficiência em diversas indústrias no Brasil, disse o CEO.

O evento reforçou o compromisso da Microsoft em trazer soluções de IA para o país, aproveitando a infraestrutura tecnológica local e colaborando com empresas e organizações de diferentes portes para ampliar o impacto das ferramentas digitais no mercado brasileiro.