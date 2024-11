Starship: SpaceX lança foguete nesta segunda; veja como assistir

A empresa quer que seu propulsor retorne ao seu local de lançamento no sul do Texas e seja capturado pela torre de lançamento "Mechazilla", reacenda o motor Raptor enquanto estiver no espaço e teste as mudanças da SpaceX no escudo térmico do foguete.

Embora a SpaceX queira capturar novamente o propulsor Super Heavy, ela disse que adotará como padrão um mergulho suave no Golfo do México. O estágio superior da Starship terá como objetivo pousar no Oceano Índico.

Como a tentativa ocorrerá à tarde nos EUA, em vez das primeiras horas da manhã como em testes anteriores, a SpaceX espera que seja mais fácil observar seu retorno. “Aprendizados com este e os testes de voo subsequentes continuarão a tornar todo o sistema Starship mais confiável à medida que nos aproximamos da reutilização completa e rápida”, disse a SpaceX em um comunicado.

O objetivo final tanto para a Starship quanto para a SpaceX é chegar a Marte, uma prioridade fundamental de Musk e que ele repetidamente disse ser vital para a sobrevivência humana . Em setembro, ele reiterou que acha que “ as primeiras Starships para Marte serão lançadas em 2 anos , quando a próxima janela de transferência Terra-Marte abrir”.