Perdeu a magia? Coca-cola usa IA para criar propaganda de Natal; assista aqui

A Coca-Cola é famosa por suas campanhas de Natal cheias de nostalgia e emoção. Mas, neste fim de ano, a marca decidiu dar um passo ousado e lançou uma nova versão do clássico comercial "Holidays Are Coming" – aquele dos caminhões iluminados que desfilam por paisagens quase mágicas. Só que, desta vez, tudo foi feito com inteligência artificial.

O novo comercial não foge muito da fórmula que conhecemos e amamos: caminhões vermelhos, luzes piscando e aquele sentimento de "o Natal chegou". O que surpreende mesmo é que a Coca-Cola usou inteligência artificial para criar cada segundo do vídeo – desde as paisagens, o urso polar, as garrafas da bebida e até os detalhes mais sutis.

E isso foi feito bem rápido. De acordo com Pratik Thakar, chefe global de IA da Coca-Cola, a tecnologia acelerou o processo de criação. Em vez de meses de filmagens e edições, a IA gerou as cenas em um tempo recorde e a custo reduzido. "A velocidade é, eu diria, cinco vezes maior, certo? E isso é um benefício enorme”, disse ele ao veículo de notícias AdAge.

Por que a Coca-Cola fez isso?

A ideia era trazer algo inovador para um comercial que é um marco cultural. A empresa colaborou com estúdios especializados em IA, como Secret Level e Silverside AI, para mostrar que tradição e tecnologia podem andar de mãos dadas.

Jason Zada, um dos diretores do projeto, explicou que a missão era usar a tecnologia para reimaginar o clássico, mas mantendo o espírito do original. O toque humano ainda estava lá, mas agora com um empurrãozinho tecnológico.

O público aprovou?

Bem... nem tanto. Apesar da intenção de impressionar, a recepção foi mista. Nas redes sociais, muitos fãs criticaram o comercial, dizendo que ele parecia "estranho" ou "sem alma". Alguns até apontaram falhas técnicas, como as rodas dos caminhões que não giravam e uma falta geral de "calor humano". Outros reclamaram que o comercial ficou "preguiçoso", por depender de IA.

Por outro lado, houve quem defendesse a novidade, dizendo que é um passo natural em tempos de avanços tecnológicos. Afinal, a Coca-Cola não é novata no uso de IA. Em 2023, a marca já havia experimentado com a tecnologia ao lançar cartões de Natal digitais gerados por inteligência artificial.

E o que isso tem a ver com a sua carreira?

Essa história da Coca-Cola pode parecer apenas uma curiosidade tecnológica, mas ela tem muito a dizer sobre o futuro do trabalho – e, como consequência, sobre carreira.

Notou, por exemplo, que a Coca-Cola agora tem um chefe global de IA generativa? Isso reflete uma tendência: empresas estão criando cargos e departamentos inteiros dedicados a explorar como a tecnologia pode transformar seus negócios.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.