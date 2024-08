Paciente pioneiro da Neuralink usa implante cerebral para aprender francês e japonês

Noland Arbaugh, o primeiro paciente a receber o implante cerebral desenvolvido pela Neuralink, empresa de interface cérebro-computador de Elon Musk, está utilizando o dispositivo para aprimorar suas habilidades e expandir seus horizontes. Desde janeiro, quando o dispositivo foi implantado, Arbaugh, que é tetraplégico, tem utilizado o implante para aprender francês e japonês, além de se preparar para voltar à universidade. As informações são da Business Insider.

Arbaugh, que sofreu um acidente de mergulho em 2016 que o deixou paralisado dos ombros para baixo, tem trabalhado intensamente com a equipe da Neuralink para explorar as funcionalidades do dispositivo, que ele carinhosamente nomeou de "Eve". O implante, que capta a atividade cerebral e a transmite para um computador via Bluetooth, permite que Arbaugh controle o cursor do computador, navegue na internet e até jogue videogames apenas com o poder da mente.

A jornada com o implante não foi isenta de desafios. Nas semanas que se seguiram à cirurgia, Arbaugh enfrentou problemas técnicos quando alguns dos fios ultrafinos do dispositivo se retraíram do cérebro, causando perda de funcionalidade. Esse contratempo teve um impacto emocional significativo, mas a Neuralink conseguiu resolver o problema, e o dispositivo voltou a funcionar como esperado.

Agora, Arbaugh dedica cerca de 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, para sessões com a equipe da Neuralink, além de investir tempo livre no estudo de idiomas e na leitura da Bíblia. Sua ambição é grande: ele planeja concluir sua graduação ou até mesmo mudar para a área de neurociência, utilizando sua experiência pessoal com o implante como base para contribuir com o campo.

Outros sonhos

Além dos estudos, Arbaugh também nutre outros sonhos. Ele deseja publicar seus escritos criativos, iniciar uma instituição de caridade e até mesmo construir uma casa para seus pais. Ele acredita que o dispositivo da Neuralink não só transformou sua vida mas também abriu um mundo de possibilidades que ele mal podia imaginar antes da cirurgia.

A Neuralink, que recentemente anunciou a implantação bem-sucedida de um segundo paciente, tem planos ambiciosos para o futuro. Elon Musk, fundador da empresa, afirmou que o objetivo é implantar o chip em milhares, talvez milhões, de pessoas na próxima década. Ele também vê o dispositivo como uma ferramenta crucial na competição com inteligências artificiais superinteligentes, um campo no qual Musk também está envolvido por meio de sua startup de IA, a xAI.

Com seu implante totalmente funcional e seus planos de vida se expandindo, Arbaugh continua a explorar as capacidades do dispositivo, expressando gratidão pelas mudanças que ele trouxe para sua vida. Ele espera que sua experiência pioneira inspire outros e ajude a pavimentar o caminho para futuros avanços na interface cérebro-computador.