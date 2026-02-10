A queda da Barbie? Ações da Mattel despencam 24% após fraco desempenho no fim de ano

As ações da Mattel despencaram no final do pregão após a fabricante de brinquedos divulgar resultados do período de festas de fim de ano abaixo das expectativas dos analistas e projetar um lucro menor para 2026.

Após a divulgação do balanço financeiro, os papéis da Mattel caíram até 24%, atingindo US$ 16,03 no pregão estendido. Apesar da queda, as ações acumularam uma alta de 6,1% no ano até o fechamento do pregão regular em Nova York.

O lucro no quarto trimestre, excluindo alguns itens, foi de US$ 0,39 por ação, superando o do ano anterior, mas ficando abaixo da média das estimativas dos analistas, que era de US$ 0,54. As vendas alcançaram US$ 1,77 bilhão, enquanto os analistas previam US$ 1,84 bilhão, informou a Bloomberg.

Queda nas vendas de dezembro

A empresa explicou o desempenho abaixo do esperado devido às vendas mais fracas de dezembro nos Estados Unidos, que cresceram menos do que o projetado.

Para 2026, a Mattel projeta um crescimento de vendas entre 3% e 6%, e um lucro por ação, excluindo alguns itens, entre US$ 1,18 e US$ 1,30, inferior aos US$ 1,41 por ação de 2025.

Na terça-feira, a Mattel também anunciou a aquisição da participação da desenvolvedora de games NetEase em uma joint venture, visando acelerar o crescimento de seus negócios de jogos para dispositivos móveis. A compra será financiada com os recursos da própria joint venture.