A queda da Barbie? Ações da Mattel despencam 24% após fraco desempenho no fim de ano

Mattel: ações da empresa despencam 24% após fraco desempenho no fim de ano ( ivanastar/Getty Images)
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20h58.
Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 21h01.
As ações da Mattel despencaram no final do pregão após a fabricante de brinquedos divulgar resultados do período de festas de fim de ano abaixo das expectativas dos analistas e projetar um lucro menor para 2026.
Após a divulgação do balanço financeiro, os papéis da Mattel caíram até 24%, atingindo US$ 16,03 no pregão estendido. Apesar da queda, as ações acumularam uma alta de 6,1% no ano até o fechamento do pregão regular em Nova York.
O lucro no quarto trimestre, excluindo alguns itens, foi de US$ 0,39 por ação, superando o do ano anterior, mas ficando abaixo da média das estimativas dos analistas, que era de US$ 0,54. As vendas alcançaram US$ 1,77 bilhão, enquanto os analistas previam US$ 1,84 bilhão, informou a Bloomberg.
A empresa explicou o desempenho abaixo do esperado devido às vendas mais fracas de dezembro nos Estados Unidos, que cresceram menos do que o projetado.
Para 2026, a Mattel projeta um crescimento de vendas entre 3% e 6%, e um lucro por ação, excluindo alguns itens, entre US$ 1,18 e US$ 1,30, inferior aos US$ 1,41 por ação de 2025.
Na terça-feira, a Mattel também anunciou a aquisição da participação da desenvolvedora de games NetEase em uma joint venture, visando acelerar o crescimento de seus negócios de jogos para dispositivos móveis. A compra será financiada com os recursos da própria joint venture.