Elon Musk aposta em plataforma de vídeos "estilo YouTube" para compensar perda de receitas do X

A plataforma X, antigo Twitter, anunciou nesta quarta-feira, 4, o lançamento de um novo app de streaming para TV, disponível em “diversas lojas de aplicativos”, como parte de uma estratégia mais ampla para atrair anunciantes, criadores e parceiros, focando em uma plataforma que se assemelha ao YouTube. O movimento ocorre seis dias após a rede social de Elon Musk perder 20 milhões de usuários brasileiros, com a suspensão do site no país após decisão do STF.

Linda Yaccarino, CEO do X, já havia mencionado os planos para lançar apps de TV em abril deste ano. O objetivo é reviver os negócios publicitários, num momento em que a receita da empresa está afundando por lidar com conteúdos problemáticos, por vezes considerado tóxicos ou criminosos, o que leva a uma queda constante, ainda que lenta, no número de usuários.]

O novo app de TV já está disponível, em versão beta, no Amazon Fire TV e Google TV, mas ainda não há sinais de lançamento para plataformas como Apple TV ou Roku.

Histórico de apostas em vídeo

Não é a primeira vez que a plataforma experimenta o setor de TV. Em 2016, ainda sob o nome Twitter, a empresa lançou uma série de apps de TV, que foram encerrados dois anos depois. Na época, a ideia era integrar o consumo de eventos ao vivo e o engajamento na plataforma, mas os resultados foram limitados. Agora, X tenta novamente emplacar o vídeo como eixo central de sua monetização e atração de criadores.