Alphabet registra lucro líquido de US$ 23,6 bilhões no segundo trimestre de 2024

Alphabet anunciou nesta terça-feira, 23, os resultados do segundo trimestre de 2024, apresentando uma receita de US$ 84,72 bilhões. Esses números abrangem o período de abril a junho deste ano.

Receita cresceu 14% em comparação com os US$ 74,6 bilhões no segundo trimestre de 2023, com um lucro operacional de US$ 27,43 bilhões e um lucro líquido de US$ 23,62 bilhões neste trimestre (contra US$ 18,37 bilhões no ano passado).

Para efeito de comparação, a Alphabet reportou uma receita de US$ 80,5 bilhões e um lucro líquido de US$ 23,66 bilhões no trimestre anterior.

Alcançamos receitas de US$ 85 bilhões, um aumento de 14% ano a ano impulsionado por Search e Cloud, que pela primeira vez ultrapassou US$ 10 bilhões em receitas trimestrais e US$ 1 bilhão em lucro operacional. Enquanto investimos para apoiar nossas maiores oportunidades de crescimento, continuamos comprometidos em criar capacidade de investimento com nosso trabalho contínuo para reestruturar de forma sustentável nossa base de custos". Sundar Pichai, CEO

Resultados dos segmentos

“Google subscriptions, platforms, and devices” (anteriormente “Google other”) — que inclui hardware, Play Store e receitas não publicitárias do YouTube — reportou US$ 9,31 bilhões, em comparação com US$ 8,14 bilhões no mesmo trimestre do ano passado.

“Other Bets” continua registrando perdas. No entanto, reportou uma receita de US$ 365 milhões em relação aos US$ 285 milhões do segundo trimestre de 2023. Porém, registrou um prejuízo de US$ 1,12 bilhão, comparado a US$ 813 milhões no mesmo trimestre do ano passado.