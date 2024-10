Miopia no balanço: divisão de óculos de VR de Zuckerberg amargou prejuízo de US$ 4,4 bi

Meta, a gigante das redes sociais, anunciou em seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2023 que o Reality Labs, sua divisão dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), apresentou prejuízo operacional de US$ 4,4 bilhões.

Apesar do recente apresentação de seus óculos de AR Orion em setembro, a companhia segue acumulando perdas significativas com os investimentos no ainda incipiente metaverso.

Os analistas esperavam uma perda operacional ainda maior, em torno de US$ 4,68 bilhões. No entanto, a receita da divisão Reality Labs aumentou 29% em comparação com o ano anterior, alcançando US$ 270 milhões no trimestre, embora abaixo das estimativas de US$ 310,4 milhões.

O faturamento do setor é impulsionado principalmente pelas vendas dos headsets de VR Quest e dos óculos inteligentes Ray-Ban Meta, produzidos em parceria com a EssilorLuxottica.

A aposta de Meta na realidade virtual teve início em 2014, quando ainda se chamava Facebook e adquiriu a startup de VR Oculus por US$ 2 bilhões. Desde então, Mark Zuckerberg, CEO e cofundador, defende que essas tecnologias podem consolidar a empresa como pioneira na próxima grande plataforma de computação pessoal.

Os custos, contudo, são altos: desde 2020, as perdas acumuladas do Reality Labs ultrapassam US$ 58 bilhões.

Nova linha de produtos com foco no consumidor final e desenvolvedores

Em setembro, Zuckerberg revelou o protótipo dos óculos Orion durante o evento anual Connect, o que trouxe otimismo dentro da empresa em relação ao futuro do metaverso. A Meta planeja atrair desenvolvedores para criar aplicativos para o Orion, visando lançar uma versão para o consumidor final em breve.

A empresa também lançou, no mesmo mês, uma nova linha de produtos, incluindo o headset Quest 3S, uma alternativa mais acessível ao Quest 3. O Quest 3S, focado em consumidores que buscam uma experiência VR com preço inicial de US$ 299, complementa o Quest 3, lançado em 2022 com maior potência e preço inicial de US$ 499.