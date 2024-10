Bill Gates revela como ele recomeçaria a Microsoft do zero hoje: ‘É uma oportunidade fantástica’

Se Bill Gates tivesse a chance de começar tudo do zero – mesmo que a Microsoft seja um sucesso inquestionável –, ele não teria dúvida de qual caminho seguir: apostaria todas as suas fichas na inteligência artificial.

De acordo com uma reportagem da CNBC, o foco do bilionário seria construir uma empresa de IA forte o suficiente para bater os esforços de gigantes, como Google, Nvidia e até mesmo da OpenAI – que recebe investimentos pesados da Microsoft.

Seu conselho para empreendedores e profissionais é direto: “comece explorando como a inteligência artificial pode melhorar seu negócio ou facilitar sua vida cotidiana”, diz.

Bill Gates destacou um exemplo claro: se a IA conseguisse reduzir a carga burocrática dos médicos, eles poderiam dedicar mais tempo àquilo que realmente importa – aconselhar e cuidar melhor de seus pacientes. Para ele, a aplicação da IA pode ter um impacto transformador em diversas áreas, inclusive para carreiras.

Há um potencial enorme – e está apenas começando

Conforme a tecnologia avança, as oportunidades de trabalho crescem em diversas áreas, desde a criação de programas que "aprendem" sozinhos até soluções práticas que podem mudar completamente setores como saúde, educação, finanças e transporte.

Para quem deseja se destacar nesse campo, é importante aprender habilidades como análise de dados, programação e entender como os sistemas de IA funcionam. Além disso, é essencial pensar em como a IA impacta a sociedade, já que essas tecnologias afetam diretamente a vida das pessoas.

Bill Gates acredita que a IA será a próxima grande revolução tecnológica e quem começar a se especializar agora estará à frente nos próximos anos. Para ele, é mais do que uma moda: a IA está transformando o mundo e os profissionais preparados para essa mudança terão grandes oportunidades pela frente.

Como aproveitar esse movimento para crescer na carreira?

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.