Nvidia bate consenso – mais uma vez – e reporta lucro de US$ 19,3 bilhões no terceiro trimestre

A Nvidia divulgou nesta quarta-feira, 20, os resultados do terceiro trimestre, registrando um lucro de US$ 19,3 bilhões no período. O montante equivale a US$ 0,81 por ação, superando as expectativas do mercado, que previam US$ 0,75 por papel, segundo o consenso de analistas consultados pelo FactSet.

O faturamento da empresa atingiu US$ 35,1 bilhões, também acima da projeção de US$ 33,09 bilhões feita pelo mercado, representando um crescimento anual expressivo de 97%.

De acordo com o CEO, Jensen Huang, o crescimento foi impulsionado pela crescente demanda pelas plataformas Hopper e Blackwell, decorrente da rápida expansão da adoção da inteligência artificial (IA) em diversos setores. "A demanda por Blackwell deve superar a oferta durante vários trimestres do ano fiscal de 2026, afirmou.

Hopper é o chip mais antigo da empresa, enquanto Blackwell é o mais recente, com as remessas de ambos previstas para os próximos períodos. A empresa também destacou que seu chip de IA de geração atual, o H200, "registrou um crescimento significativo no trimestre".

A Nvidia tem sido a maior beneficiária do boom da IA. Em 2024, suas ações quase triplicaram, consolidando a empresa como uma das mais valiosas de capital aberto no mundo.

O desempenho foi impulsionado principalmente pelo negócio de data centers, que inclui a venda de processadores de IA e componentes relacionados, representando atualmente a maior parte da receita da companhia.

No terceiro trimestre, a Nvidia registrou US$ 30,8 bilhões em sua divisão de data centers, superando a expectativa de US$ 28,82 bilhões, segundo analistas consultados pela StreetAccount.

Guidance Nvidia para o próximo trimestre