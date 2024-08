Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, atinge marca histórica de US$ 1 tri em valor de mercado

A Berkshire Hathaway, empresa do megainvestidor Warren Buffett, atingiu a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado nesta quarta-feira, 28. É a primeira companhia fora do setor de tecnologia que atingiu este valor. Faz parte do clube do trilhão de dólares empresas como: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta.

As ações da Berkshire Hathaway operavam em alta de 1,2% na manhã de hoje, sendo negociadas por US$ 464.61. No ano, os papéis acumulam alta de 28%.

Buffett assumiu o controle da Berkshire, uma empresa têxtil em dificuldades, na década de 1960 e a transformou em um império que investe em seguros, ferrovias, varejo e energia, entre outros. A Berkshire investe a maior parte de seu dinheiro em letras do Tesouro de curto prazo, e sua participação em tais títulos — avaliada em US$ 234,6 bilhões no final do segundo trimestre.

Recentemente, Warren Buffett tem estado em um modo defensivo e segue vendendo uma quantidade enorme de ações, incluindo metade de sua participação na Apple. Tudo isso, enquanto elevava o valor do caixa da companhia para um recorde de US$ 277 bilhões no final de junho.

O conglomerado também começou uma onda de vendas de ações do Bank of America em meados de julho e vendeu US$ 1,4 bilhão (R$ 7,85 bilhões, pela cotação atual) em papel. O momento da venda ocorreu após as ações do Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, acumularem uma alta de 27,4% desde o início do ano e 62,9% em nove meses.

Futuro da Berkshire Hathaway

Na convenção anual de acionistas, que aconteceu em maio deste ano, diante de uma plateia de 30 mil acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett falou sobre o futuro do negócio, sucessão, estratégia de investimentos, política monetária e a ausência de Charlie Munger, seu braço direito. Investidores de todo mundo estavam atentos para ouvir uma das maiores lendas do mercado.

Na ocasião, pela primeira vez, Buffett revelou que Greg Abel, seu sucessor, será o responsável pelas decisões de investimento da empresa. Embora já estivesse claro que Abel, vice-presidente de operações não relacionadas a seguros, assumiria o cargo de CEO, havia dúvidas sobre quem controlaria a carteira de ações públicas da Berkshire. "Acho que a responsabilidade deve ser inteiramente de Greg."

Atualmente, Buffett é o responsável pela carteira de investimentos, contando com a ajuda de Todd Combs e Ted Weschler, gestores de investimentos da Berkshire. Buffett garantiu aos investidores que existe um plano de sucessão e que essa é uma prioridade no negócio, já que sua idade está avançada. No dia 30 de agosto, ele completará 94 anos. Apesar da idade, disse se sentir à altura do cargo. "Veremos como a próxima gestão conduzirá a Berkshire. Sinto-me bem, mas conheço um pouco sobre tabelas atuariais", brincou com a plateia.