Como ele fatura US$ 4,3 milhões por ano com uma empresa de banheiros químicos?

Poucos negócios despertam admiração à primeira vista. Alugar e limpar banheiros químicos certamente não está entre eles. Ainda assim, foi justamente nesse mercado ignorado que o empreendedor Daniel Tom, de 31 anos, construiu uma empresa que faturou US$ 4,3 milhões em 2025 e mantém margens que muitas startups de tecnologia invejariam.

À frente da Bay Area Sanitation, na Califórnia, Tom apostou em um modelo simples, intensivo em operação e baseado em contratos de longo prazo. O resultado foi um negócio de baixa tecnologia, alta previsibilidade e receita recorrente em um momento em que investidores e executivos buscam proteção contra volatilidade e automação. As informações são da CNBC Make It.

Um modelo simples, mas financeiramente robusto

Fundada em 2023 com apenas um caminhão e cerca de 100 banheiros químicos, a Bay Area Sanitation cresceu de forma acelerada ao focar em contratos contínuos com canteiros de obras, parques públicos e eventos recorrentes.

Hoje, a empresa opera quase 2.000 unidades na região da Baía de São Francisco. Cada banheiro padrão gera receita mensal a partir de US$ 160 em contratos de longo prazo, valor que inclui limpeza semanal. Já eventos pontuais rendem entre US$ 239 e US$ 399 por unidade.

“A maior parte da nossa receita vem de aluguéis de longo prazo, porque isso significa previsibilidade e caixa garantido”, afirma Tom. Segundo ele, a empresa opera com margem líquida próxima de 22%.

Receita recorrente como motor de crescimento

Diferentemente de negócios dependentes de picos de demanda, a Bay Area Sanitation construiu um fluxo constante de faturamento. A limpeza semanal, cobrada de forma recorrente, transforma cada unidade instalada em uma fonte previsível de receita.

Em 2024, o faturamento foi de US$ 3,1 milhões. Em 2025, saltou para US$ 4,3 milhões, segundo documentos analisados pela CNBC Make It. Parte desse crescimento veio da expansão gradual da frota, sem que a empresa precisasse recorrer a rodadas externas de investimento.

“Eu gosto de negócios que crescem de forma sólida. Aqui, cada banheiro novo instalado significa mais receita todos os meses”, diz o empreendedor.

Custos altos, mas controle rígido

O modelo exige capital intensivo no início. Cada banheiro custa cerca de US$ 800 e cada caminhão de sucção pode ultrapassar US$ 160 mil. Tom estima que um empreendedor precisaria de aproximadamente US$ 250 mil para iniciar uma operação semelhante.

Os custos operacionais também são relevantes. A empresa emprega 19 pessoas, e a folha salarial representa cerca de 30% da receita. Combustível, manutenção dos caminhões e insumos como papel e produtos químicos completam a lista de despesas.

Mesmo assim, Tom mantém um salário anual de cerca de US$ 120 mil e reinveste a maior parte dos lucros no crescimento da operação. “A prioridade agora é reinvestir para ganhar escala”, afirma.

Um negócio resistente à automação

Enquanto setores inteiros se perguntam como a inteligência artificial vai redesenhar seus modelos de negócio, Tom enxerga vantagem justamente na natureza física da operação.

“Construímos um negócio de baixa tecnologia e à prova de IA”, diz. Para ele, a demanda por saneamento básico portátil é inevitável e independe de tendências digitais.

A empresa atende desde shows e eventos ao ar livre até grandes obras de infraestrutura, em um mercado que movimentou cerca de US$ 3,3 bilhões nos Estados Unidos em 2025, segundo dados da consultoria IBISWorld.

Escala, disciplina e foco no longo prazo

O dia de Tom começa às 4 da manhã. Ele acompanha equipes, participa da limpeza quando necessário e dedica parte do tempo à estratégia de crescimento. A atenção aos detalhes operacionais é, segundo ele, um diferencial competitivo.

“O que diferencia um dono nesse mercado é o quanto ele se envolve na operação”, afirma.

O plano agora é ambicioso. Tom quer alcançar 5.000 banheiros químicos e US$ 10 milhões em receita anual nos próximos cinco anos. Para isso, a empresa já alugou um novo pátio com capacidade para quase dobrar a frota de caminhões.

Em um cenário em que muitos negócios buscam soluções complexas para crescer, a Bay Area Sanitation mostra que modelos simples, bem executados e com foco em recorrência continuam sendo uma das formas mais eficientes de gerar valor financeiro sustentável.

