A decisão inicial que levou este negócio de US$ 33 mil ao faturamento mensal de seis dígitos

Em vez de apostar em planos extensos ou projeções otimistas, Jacqueline DeStefano-Tangorra decidiu fazer algo mais direto. Testar. Antes de contratar funcionários, buscar investidores ou estruturar uma operação complexa, ela colocou sua expertise à prova no mercado real. O resultado veio rápido. Em apenas um mês, o negócio faturou US$ 33 mil.

A experiência contrariou a lógica tradicional de crescimento acelerado. Em vez de escalar primeiro e validar depois, Jacqueline escolheu ouvir os sinais do mercado antes de se comprometer financeiramente.

Hoje, sua empresa de consultoria em dados e inteligência artificial registra faturamento mensal de seis dígitos. As informações são de Entrepreneur.

Da carreira corporativa à validação prática

Ainda na casa dos vinte anos, Jacqueline acumulava uma trajetória sólida em projetos de dados e IA. Atuou como consultora de tecnologia em uma das Big Four, assessorando grandes organizações em decisões estratégicas, sistemas corporativos e implementação tecnológica em larga escala.

Apesar do aprendizado intenso, a inquietação crescia. A dúvida era simples, mas estratégica. Havia demanda fora do modelo tradicional de consultoria? Em vez de abandonar a carreira ou investir pesado em uma nova empresa, ela optou por um caminho de menor risco financeiro.

A plataforma Upwork se tornou o campo de testes. Ali, ela avaliou se clientes estavam dispostos a pagar, renovar contratos e recomendar seus serviços. Segundo Jacqueline, esse comportamento era o verdadeiro indicador de valor.

Crescer sem quebrar a operação

A experiência prévia em ambientes corporativos de alta pressão influenciou não apenas o modelo de negócio, mas também as decisões financeiras. Jacqueline foi seletiva sobre clientes, projetos e ritmo de crescimento.

Ao recusar demandas que exigiam envolvimento pessoal constante ou comprometiam a estrutura da empresa, ela abriu mão de receita no curto prazo para proteger a sustentabilidade no longo prazo. Essa disciplina ajudou a construir um negócio menos vulnerável a picos de demanda e sobrecarga operacional.

Tecnologia com responsabilidade e visão de longo prazo

Com o avanço da inteligência artificial generativa, a empresa ganhou visibilidade nacional e passou a ser convidada para eventos e fóruns estratégicos. Ainda assim, a abordagem segue cautelosa. O foco está em aplicar tecnologia onde ela gera retorno financeiro real, eficiência operacional e vantagem competitiva mensurável.

Para Jacqueline, o crescimento não está ligado apenas à inovação, mas à capacidade de alinhar estratégia, valores e estrutura financeira. O princípio segue o mesmo desde o primeiro mês. Testar antes de escalar, ouvir o mercado e construir sistemas que sustentem o crescimento sem comprometer a integridade do negócio.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

