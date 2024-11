Por que Buffett está vendendo ações da Apple na alta?

A empresa agora detém cerca de US$ 69,9 bilhões em ações da Apple, um valor 60% menor em comparação com osUS$ 174,3 bilhões que possuia no final do ano passado.

Essa "queima" de ações acontece num momento em que os papéis da Apple estão em alta. As ações da fabricante do iPhone subiram 10,6% no último trimestre. Então, o que está motivando as vendas pelo "oráculo de Omaha"?

De acordo com a Bloomberg, Buffett sugeriu na reunião anual da Berkshire, em maio, que as vendas de ações da Apple no primeiro trimestre foram parcialmente motivadas por implicações fiscais e que a gigante de tecnologia permaneceria o maior investimento para o conglomerado. A gigante de tecnologia segue sendo a principal empresa no portfólio da Berkshire, apesar das vendas recentes.

"Eu não acho que Warren Buffett jamais tenha se sentido realmente confortável com tecnologia", disse Jim Shanahan, analista da Edward Jones à Bloomberg. "As vendas de ações começaram certamente após a morte de Charlie Munger, seu braço direito por décadas que morreu em 2023 aos 99 anos. "Pode ser que Munger sempre tenha sido muito mais confortável com a Apple do que Warren Buffett", completou o analista. Como está a Apple

A Apple enfrenta uma série de desafios, incluindo a falta de crescimento do iPhone. Na semana passada, a empresa informou aos investidores que projeta um crescimento de vendas na faixa de "um dígito baixo a médio" em dezembro, abaixo das estimativas para a temporada de fim de ano. As vendas na China também caíram, enquanto concorrentes locais ganharam terreno. Para não ficar ainda mais atrás na IA do que seus concorrentes, a Apple lançou atualizações para iPhone, iPads e Macs, mas com o recursos mais aguardados chegando somente em dezembro.