Essa empresa decidiu apostar em um problema ignorado pelo mercado – e já faturou US$ 1 mi com isso

Nem todo negócio milionário nasce em setores glamourosos ou altamente tecnológicos. Nos Estados Unidos, um casal transformou um problema pessoal de saúde alimentar em uma empresa que ultrapassou a marca de US$ 1 milhão em faturamento anual em menos de dois anos.

O ponto de partida foi um projeto paralelo, sem plano de negócios formal, que acabou revelando uma oportunidade pouco explorada no mercado de alimentos.

Fundada por Samantha e Kevin Dwoskin, a Boss Cow surgiu da dificuldade do casal em consumir laticínios tradicionais e cresceu ao apostar em um modelo de produto premium, controle rigoroso da operação e decisões financeiras conservadoras.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Da experiência pessoal ao modelo de negócio

A ideia nasceu em 2023, quando Kevin passou a investigar alternativas alimentares para lidar com a doença de Crohn. O casal descobriu os laticínios A2/A2, que utilizam apenas a proteína beta-caseína A2 e podem ser mais facilmente digeridos por pessoas com sensibilidade alimentar.

Samantha, que não consumia laticínios havia mais de uma década, testou o produto e percebeu que não apresentava os efeitos adversos comuns. A constatação levou à pergunta que deu origem ao negócio: por que não existiam versões acessíveis de alimentos populares feitos com esse tipo de leite?

“Queríamos que pessoas com intolerância pudessem voltar a comer alimentos comuns, sem abrir mão da qualidade”, afirmou Samantha.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Um projeto paralelo financiado com capital próprio

Sem investidores externos, a Boss Cow foi criada com US$ 30 mil das economias do casal, dinheiro que originalmente seria usado para a compra de um imóvel. O valor foi destinado à compra de ingredientes, equipamentos, branding e à construção do site.

A decisão de manter o negócio 100% bootstrap forçou escolhas financeiras conservadoras desde o início. O casal optou por desenvolver internamente o produto, evitando custos elevados de pesquisa e desenvolvimento e assumindo, no começo, a própria produção.

“Não tínhamos dinheiro para terceirizar tudo. Precisamos aprender cada etapa do processo”, explicou Kevin.

Crescimento acelerado e virada de chave no faturamento

Nos primeiros meses, a receita mensal girava em torno de US$ 10 mil. A virada aconteceu quando a empresa ampliou sua capacidade de produção e passou a dominar suas estratégias de marketing digital, antes terceirizadas.

Em 2025, cerca de 20 meses após o lançamento, a Boss Cow ultrapassou US$ 1 milhão em faturamento anual. O crescimento foi impulsionado por dados de venda, testes constantes e otimização da operação.

“O crescimento foi explosivo quando conseguimos escalar a produção e assumir totalmente o marketing”, disse Kevin.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui